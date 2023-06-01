İYİ Partili Uğur Poyraz: Seçim bitti, ittifak tamamlandı

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı'nın bir "seçim ittifakı" olduğunu vurgulayarak, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sona ermesi ile ittifakın da ortadan kalktığını söyledi.

Millet İttifakı bileşenlerinden İYİ Parti'den ittifakın geleceğine ilişkin açıklamalar geldi.

Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Millet İttifakı'nın "seçim sırasında oluşturulan bir ilişki modeli" olduğunu vurgulayarak, seçimin sona ermesi ile ittifakın da ortadan kalktığını açıkladı.

Sözcü TV'de Can Coşkun'un sorularını yanıtlayan Uğur Poyraz, "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlanmıştır, seçim bitmiştir" diye konuştu. Uğur Poyraz, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu için ittifak içindeki partilerin mücadelelerini verdiğini belirterek, "28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" ifadesine vurgu yaptı.

Millet İttifakı gibi Cumhur İttifakı'nın da tamamlandığının altını çizen İYİ Parti Genel Sekreteri, "Bu partilerin tutumu, tavrı veya kararı değil, bu tüzel kişiliğin özelliği" dedi. Cumhur İttifakı'ndaki partilerin "iktidarı bölüşme" kararları varsa o zaman adlarının "Cumhur Koalisyonu" olacağını savunan Uğur Poyraz, muhalefet partilerinin de "iş birliği, nezaket, centilmenlik" ile ilişkiyi devam ettireceklerini kaydetti.

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı Fotoğraf: ANKA

CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masanın liderleri 26 Ocak tarihinde yapmış oldukları açıklamada seçime "Millet İttifakı" adı altında gireceklerini duyurmuştu.

"Gündemde iş birliği yapacak konu yok"

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da, TBMM'de kaydını yaptırdıktan sonra Millet İttifakı'nın geleceğine ilişkin bir soruyu yanıtladı. Paçacı, "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içine girerler. Ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa yerel seçimlerde olur ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir. Burada herhangi bir kıstas koymadan muhalefet partileri kendi içlerinde bir değerlendirme yaparlar" dedi.

DW, ANKA/JD, TY

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