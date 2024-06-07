İYİ Parti'de Erdoğan-Akşener görüşmesi rahatsızlığı

Akşener'in Erdoğan ile görüşmesini eleştiren Koray Aydın, görüşmenin içeriğine dair tatminkâr bir açıklama yapılmazsa, bunun İYİ Parti tabanında "büyük bir kırılmaya" neden olacağını söyledi.

İYİ Parti'nin kurucu lideri ve eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Çarşamba günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi İYİ Parti'de tartışmalara ve tepkilere neden oldu.

40 dakika süren görüşme sonrasında açıklama yapılmamasına en sert tepki gösterenler arasında İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın yer aldı.

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı İYİ Partililerin "bu görüşme tabanda rahatsızlık yaratmaz" şeklindeki söylemlerinin aksine, eğer görüşmeye dair "tatminkâr" bir açıklama yapılmazsa, bu durumunda İYİ Parti'de "büyük bir kırılmaya" neden olacağını söyledi.

Aydın, "İçeriği ile ilgili en kısa zamanda tatminkâr bir açıklama yapılmaz ise bu görüşme İYİ Parti'ye gönül veren milyonların vicdanını kanatacaktır. Şayet görüşme içeriği hiçbir şüpheye yol açmayacak şekilde açıklanmaz ise 'Saray'a yanaşma veya iktidarla anlaşma' algısı zımnen kabul edilmiş olacak ve bu durum İYİ Parti tabanında büyük bir kırılmaya sebep olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"En önemli kuruluş amaçlarından birisi AK Parti iktidarının antidemokratik, rantçı, milleti fakirleştiren ve devletin içini boşaltan siyasetine karşı durmak ve tek adam düzenine karşı çıkmak olan İYİ Parti’nin tabanı, bu görüşmeyi asla tasvip etmeyecektir" diyen Aydın, Akşener'i görüşmenin "konusunu ve içeriğini açık ve net bir şekilde" açıklamaya davet etti.

Anayasa mı konuşuldu?

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre görüşmede Erdoğan yeni anayasa çalışmaları konusunda Akşener'e bilgi vererek, destek istedi. Akşener'in de her ne kadar siyasi bir görevi olmasa da bu konuyu takip edeceğini söylediği belirtildi. Mevcut İYİ Parti'nin 36 milletvekilinden yarıya yakının Akşener'e yakın isimler olduğu belirtiliyor. Akşener'in anayasaya vereceği desteğin bu nedenle oylamalarda kritik önemde olduğu ifade ediliyor.

Meral Akşener'e yakın isimlerden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak da TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Akşener'in "tecrübesiyle milletine hizmete devam edeceğini" söyledi ve görüşmede Anayasa başlığının ele alındığını doğruladı.

DW Türkçe'ye konuşan isminin açıklanmasını istemeyen İYİ Parti'nin üst düzey bir yöneticisi de görüşmeden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "Meral Akşener görevden ayrıldıktan sonra parti yönetimine bazı eleştirileri vardı, intikam mı alıyor, bilemiyorum. Böyle yorumlamalara açık bir görüşme. Görüşme kamuoyundaki 'Akşener, AKP ile anlaştı altılı masadan o nedenle kalktı' komplo teorisini güçlendiren bir görüşme. Bu nedenle İYİ Parti'ye zararı olacaktır" ifadelerini kullanan İYİ Partili isim, görüşmenin tabandaki olumsuz etkilerinin düzeltilebilmesi için AKP'ye açık tavır konulmasının şart olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise sosyal medyadan isim vermeden yaptığı paylaşımda "Hakkını helal et hayat, değmeyecek kişiler için seni mahvettim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı iddiası

Erdoğan'ın Akşener ile yaptığı görüşmenin konusuna ve içeriğine dair açıklama yapılmaması bazı iddiaları da gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'e "Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı" teklif ettiği iddiası gündeme geldi. Bu iddialar üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Çarşamba akşamı Halk TV yayınında ''Böyle bir şeye ihtimal vermem. Böyle bir şeyin gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum. Çünkü Sayın Akşener'in böyle bir şeyin kendisine teklif edilebilecek karakterde biri olmadığını biliyorum" açıklamasını yaptı.

ANKA muhabirinin İYİ Parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi yapılmadığı, yapılsa bunu kabul etmeyeceği" ifade edildi.

İYİ Parti'den istifa eden eski Milletvekili Aytun Çıray ise Akşener'in Erdoğan'dan bir aile üyesi için büyükelçilik istediğini iddia etti. Daha sonra bu kişinin Akşener'in oğlu Fatih Akşener olduğu ve Paris Büyükelçiliği istendiği iddia edildi. Ancak bu iddiayı Akşener'e yakın kurmaylar da Beştepe kaynakları da doğrulamadı.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre görüşmede Erdoğan'ın sorusu üzerine Akşener'in oğlunun çalışmaları ile ilgili bilgi verdiği ancak somut bir atama talebi olmadığı belirtildi. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitimini Fransa'da tamamlayan Fatih Akşener'in şu anda da yurtdışı ile bağlantılı danışmanlık ve eğitim işleri yapan bir şirketi bulunuyor.

İYİ Partililer görüşmeyi sosyal medyadan öğrendi

İYİ Parti'nin son kurultayında genel başkanlığa aday olan Koray Aydın, Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin açıklamasında kamuoyunun görüşmenin yapılacağını İYİ Parti kaynaklarından değil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan duyuru ile öğrenmesini de eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 Haziran Çarşamba günü Erdoğan'ın Akşener'i kabul edeceğini duyurmuş, daha sonra da İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından görüşmeye dair bir fotoğraf paylaşılmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaretin yapılacağı belli olduktan sonra Akşener'in kendisini arayarak bilgilendirdiğini, görüşme sonrasında da yine telefonda görüştüklerini ve Akşener'in "Türkiye'yi konuştuklarına dair birtakım ifadelerde" bulunduğunu açıklasa da İYİ Parti'nin birçok önde gelen ismi görüşmeyi sosyal medyadan öğrendiğini belirtti.

DW, ANKA/JD, KE, EC

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