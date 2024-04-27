İYİ Parti Kurultayı: Meral Akşener'den veda konuşması

İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara'da ATO Congresium'da yapılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığı kurultayda yeni genel başkan seçilecek.

İYİ Parti Genel Başkanı olarak son konuşmasını yaptığını belirten Meral Akşener, siyasi hayatı boyunca aldığı tüm kararların arkasında durduğunu ve "gerektiğinde bedel ödemeyi" bildiğini söyledi.

Akşener konuşmasında 30 yıldır siyaset sahnesinde olduğunu hatırlattı. "Siyasi kariyerim boyunca; beni motive eden, tek bir şey vardı: O da tüm eğitim hayatım boyunca beni parasız yatılı okutan, milletimize bana büyük fırsatlar sunan, Cumhuriyetimize ve her geçen gün, tahrip edilen, devletimize karşı vefa borcumu ödemekti" ifadelerini kullanan Akşener, geçen 30 yıldaki mücadelesinde "Zihnim de vicdanım da hep çok rahat oldu" dedi.

"Verdiğim kararların hep arkasında durdum"

"Bugüne kadar verdiğim tüm kararların, aldığım tüm tutumların, üstlendiğim tüm sorumlulukların hep arkasında durdum, bugün de durmaya devam ediyorum" diyen Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararının da arkasında olduğunu vurguladı.

Akşener, "Seçim sonuçları doğrultusunda, aldığımız riskin elbette farkındaydım. İşte bu yüzden; bugüne kadar olduğu gibi, bugün de Türkiye'nin, alıştırılmış normallerinin dışında, sadece söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde duruyorum. Bugüne kadar, her daim kimseden bir beklentim olmaksızın gerektiğinde, bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Nitekim bugün de pişman değilim" şeklinde konuştu.

"Ve bugün üzerime düşen, her şeyi yapmış olmanın huzuruyla, son kez karşınızdayım! Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekârlığa girmeden, milletin sesini duyurmuş olmanın, mutluluğuyla son kez karşınızdayım!" diyen Akşener, İYİ Partili delegelere "Başarısızlığı ben aldım artık başarıyı siz yakalayacaksınız! Bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız!" diye seslendi. Akşener, "Allahaısmarladık" diyerek kürsüden indi.

Genel Başkanlık için kimler yarışıyor?

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Türkiye genelindeki oy oranının yüzde 3,7 düzeyinde kalmasının ardından Meral Akşener, Olağanüstü Kurultay'da yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Seçim sonrasında Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olmak için TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor.

Kurultay'da başkan seçiminde ilk turda 1302 delegenin salt çoğunluğu olan 652 oyu alan aday genel başkan seçilecek. İlk turda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa yapılacak ikinci turda ilk turda en çok oyu alan iki aday yarışacak. Bu adaylardan en çok oyu alan İYİ Parti'nin yeni genel başkanı olacak.

Kurultay seyircisiz yapılıyor. Kurultay için salonun fiziki şartları ve kapasitesi öne sürülerek kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında salona izleyici alınmadı.

DW, ANKA/JD, SÖ

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