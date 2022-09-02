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Ankara Treffen Oberbürgermeister Mansur Yavaş und Meral Akşener Oppositionspartei İYİ Parti
Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

İYİ Parti adaylık için topu Mansur Yavaş'a attı

Eray Görgülü
29 dakika önce

Altılı masanın adayına yönelik tartışmalar sürerken İYİ Parti’den üst düzey bir yetkili, "Sahada en çok konuşulan isim Mansur Yavaş ama masada konuşulabilmesi için Yavaş’ın bir irade beyanı ortaya koyması gerek" dedi.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87yi%CC%87-parti-adayl%C4%B1k-i%C3%A7in-topu-mansur-yava%C5%9Fa-att%C4%B1/a-63004839

Muhalefet partilerinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş amacıyla kurduğu altılı masa, ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda büyük oranda uzlaşırken, adayın kim olacağına yönelik tartışmalar ise devam ediyor.

Son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi ön plana çıksa da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da halen Ankara kulislerinde konuşulan isimlerin başında geliyor. CHP’de başta genel başkan yardımcıları olmak üzere parti örgütünün son haftalarda Kılıçdaroğlu’nun ismini ön plana çıkartan açıklamalar yapmasına karşın kulislerde İYİ Parti’nin ise bu konuda çekinceli olduğu konuşuluyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun geçtiğimiz günlerde "Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" sözleri de bu çekincenin bir işareti olarak değerlendirilmişti. Kavuncu, "Sahada Mansur Yavaş’ta bir ağırlık var. Özellikle Cumhur İttifakı’ndan kopmuş, vazgeçmiş seçmenin tercihleri noktasında onun lehine bir ağırlık görüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Diyarbakır’da dahi ismi dillendiriliyor"

Ortak adayla ilgili bu tartışmalar sürerken İYİ Partili üst düzey bir yetkiliden önemli bir değerlendirme geldi. DW Türkçe’nin sorusunu yanıtlayan yetkili, Kavuncu’nun açıklamalarını hatırlattı. Genel Başkan Meral Akşener’in ziyaretlerinde vatandaş tarafından Mansur Yavaş’ın isminin çok sık dile getirildiğini ifade eden yetkili, "İstanbul il başkanımızın da dediği gibi sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş oluyor" dedi. Türkiye'nin hemen her bölgesinde bu talebin kendilerine aktarıldığını kaydeden yetkili, Güneydoğu Anadolu bölgesine dikkat çekerek, "Diyarbakır’da dahi Mansur Yavaş isminin dillendirildiğini ve bu yöndeki taleplerin olduğunu görüyoruz" dedi.

"İrade beyanı ortaya koyarsa değerlendirilir"

Aynı yetkili altılı masada henüz isimlerin konuşulmadığını ancak isimlerin konuşulduğu aşamada Mansur Yavaş’ın gündeme gelebilmesi için kendisinin bir irade beyanı ortaya koyması gerektiğine de dikkat çekti. İrade beyanı ifadesine açıklık getiren yetkili, adaylıkla ilgili ismi konuşulan Ekrem İmamoğlu’nun bu iradeyi bugüne kadar farklı açıklamalarla pek çok defa göstermiş olmasını örnek gösterdi. İmamoğlu, Nisan ayında adaylık tartışmaları ile ilgili "Sorumluluğumun farkındayım kendimi taca ya da auta attırmam" ifadesini kullanmıştı. İmamoğlu’nun Mayıs ayında düzenlediği Karadeniz turu da adaylık çalışması olarak yorumlanmıştı. Yavaş’ın CHP’li bir büyükşehir belediye başkanı olduğunu da hatırlatan yetkili, "Başka bir partinin belediye başkanı olması dolayısıyla bizim de adaylığı konusunda bir tasarrufta bulunmamız söz konusu olamaz. Bizim açımızdan Yavaş isminin masaya gelmesi için kendisinin bu beyanını görmemiz gerekir" ifadelerini kullandı. Aynı yetkili Yavaş tarafından bu yönde bir irade beyanı ortaya konulması durumunda Yavaş’ın adaylık seçeneğinin de "kazanabilirlik kriteri" çerçevesinde masada değerlendirilebileceğine işaret etti.

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