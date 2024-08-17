İtalya'ya ulaşan göçmen teknelerinin sayısında büyük düşüş

Afrika'nın kuzeyinden İtalya'ya ulaşan göçmen botlarının sayısında büyük bir düşüş yaşanıyor. Yetkililere göre bunun başlıca sebebi AB'nin Akdeniz'e kıyısı olan Afrika ülkeleri ile yaptığı anlaşmalar.

Akdeniz üzerinden teknelerle İtalya'ya geçen sığınmacıların sayısı, Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre büyük oranda azaldı. Gazete haberini Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) rakamlarına dayandırdı. Buna göre 12 Ağustos itibarı ile bu yıl İtalya kıyılarına gelen sığınmacı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 oranında düştü. Orta Akdeniz rotası olarak adlandırılan sığınmacı güzergahındaki düşüşte, Avrupa Birliği (AB) ile Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında imzalanan anlaşmaların önemli rol oynadığı belirtiliyor.

AB'ye tekneyle ulaşan sığınmacıların toplam sayısı yüzde 30,6 oranında düşerek 91 bin 974 olarak kayıtlara geçti. Atlas Okyanusu üzerinden gelenlerin sayısı yüzde 148 artışla 21 bin 844'e yükselirken Yunan adalarına gelenlerin sayısı da yüzde 57 oranında artışla 26 bin 300 olarak kayıtlara geçti.

Welt am Sonntag toplam sayının düşmesinde "yüksek ihtimalle mevcut göç yönetimi ve Libya ile Tunus makamlarının insan kaçakçılığı şebekelerine yönelik operasyonlarının" etkili olduğunu yazdı.

Giorgia Meloni Fotoğraf: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance

Aşırı sağcı Başbakan Giorgia Meloni yönetimindeki İtalya'da 2023 yılında tekneyle gelen sığınmacıların sayısı 158 bine yükselmiş, bu sayı 2016 yılından beri kaydedilen en yüksek sayı olmuştu. Welt am Sonntag'ın haberinde, İtalya'da yapılan iltica başvurularının da 2023'te rekor seviyeye yükseldiği aktarıldı.

Gazetenin haberine göre bu yıl tekneyle gelen sığınmacı sayısının azalması nedeniyle AB'ye izinsiz giriş sayısında da düşüş kaydedildi. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenliği Ajansının (Frontex) verilerine göre yılın ilk sekiz ayında deniz ya da kara yoluyla Birlik ülkelerine izinsiz giriş yapanların sayısı 113 bin oldu. AB içerisindeki iltica başvurularının sayısı da yüzde 3 oranında düşerek 555 bin oldu.

Madrid'de iltica başvurusu yapan Moritanyalılar

Welt am Sonntag, AB güvenlik kurumlarının düzensiz göçte yeni yöntemler konusunda da uyarıda bulunduğunu yazdı. Gizli bir raporda Madrid Barajas Havalimanı'nda iltica başvurusunda genç Moritanyalıların sayısının aşırı derecede arttığına dikkat çekildi ve buradaki gelişmenin yakından gözlemlenmesi gerektiği kaydedildi. Moritanyalı genç sığınmacıların Fas'ın Kazablanka kentinden Güney Amerika ülkelerine giden uçaklara bilet aldığı ve İspanya'nın başkenti Madrid'deki aktarma sırasında "pasaportlarını yırtarak iltica başvurusunda bulundukları" belirtildi. İspanya'da iltica başvurusu yapan Moritanyalıların sayısının 60'tan 260'a yükseldiği ifade edildi.

AFP,KNA / EC,ET

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