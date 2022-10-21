İtalya'nın yeni başbakanı aşırı sağcı Giorgia Meloni

İtalya'da aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisinin lideri Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Meloni'nin görevi kabul ederek, bakanlar kurulu listesini sunduğu kaydedildi.

İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak Meloni ve yeni hükümet üyelerinin Cumartesi günü yemin etmesi, gelecek hafta da parlamentonun ilk kanadında da güven oyu alarak göreve resmen başlaması bekleniyor.

Koalisyon ortakları Forza Italia ve Lig Partisi

Göç karşıtı İtalya'nın Kardeşleri partisinin lideri Meloni'nin koalisyon hükümetinde, eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin muhafazakâr Forza Italia partisi ve eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sağ popülist Lig Partisi'nden oluşacak.

Meloni hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Mattarella'dan aldı Fotoğraf: Italy Photo Press/IMAGO

Meloni'nin 24 üyeli kabinesinde İtalya'nın Kardeşleri partisinden dokuz üye, koalisyon ortakları Lig ve Forza Italia'dan da beşer üye ve teknokratlardan da beş üye yer alacak.

Avrupa Parlamentosu'nun eski başkanı, Forza Italia üyesi Antonio Tajani, Meloni hükümetinde dış işleri bakanı olarak görev yapacak.

Ekonomi Bakanı olarak Lig Partisi'den Giancarlo Giorgetti öngörüldü. Ilımlı ve Avrupa yanlısı bir siyaset izleyen Giorgetti, Mario Draghi hükümetinde de yer almıştı. Lig Partisi lideri, eski İçişleri Bakanı Salvini Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olacak.

İçişleri bakanı olarak teknokrat Matteo Piantedosi görev yapacak. Carlo Nordio yeni Adalet Bakanı, Meloni'ye yakın isimlerden Guido Crosetto Savunma Bakanı olarak yeni hükümette yer alacak.

Sağ ittifak parlamentoda çoğunluğu sağlamıştı

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın yeni hükümet kurulması için parlamento temsilcileri ve grubu olan partilerle yaptığı istişarelere Perşembe günü başlamıştı. Cuma sabahı yapılan istişarelere Meloni'nin yanı sıra eski başbakan Berlusconi ve Salvini de katılmıştı. Meloni, Cumhurbaşkanı ile istişareler sonrasında Berlusconi ve Salvini ile birlikte yaptığı basın açıklamasında sağ koalisyonun göreve hazır olduğunu bildirmişti.

İtalya'nın Kardeşleri, Eylül ayı sonunda yapılan parlamento seçimlerini oyların yüzde 26'sını alarak birinci parti olarak tamamlamış, Forza Italia, Lig Partisi ve Noi Moderati ile yaptığı ittifak sayesinde parlamentonun iki kanadında da mutlak çoğunluğu sağlamıştı.

AFP, dpa/JD, TY