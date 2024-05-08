İtalya STK uçaklarına havalimanlarını kapattı

İtalya, göçmen facialarını önlemek için deniz üzerinde keşif uçuşu yapan sivil uçaklara, ülkenin güneyindeki bazı havalimanlarını kapattığını duyurdu.

İtalyan Sivil Havacılık Otoritesi (ENAC) kararına göre, sivil toplum kuruluşlarına ait uçaklar bundan böyle Sicilya, Pantelleria ve Lampedusa adalarındaki pistleri kullanamayacak. "Sea Watch" ve benzeri yardım kuruluşları Akdeniz'de keşif uçuşları organize ederek zor durumdaki göçmenlerin izini sürüyor, alabora olan teknelerin konumlarını kıyıdaki ekiplere haber veriyordu.

Karara tepki gösteren Sea Watch yasağı, "Sivil toplum faaliyetlerini kriminalize eden korkakça bir eylem" olarak nitelendirdi. Almanya merkezli örgüt yasağa ragmen uçuşları başka havalimanlarından sürdürmek için girişimde bulunacaklarını da kaydetti.

ENAC yasak kararını gerekçelendirdiği açıklamasında, STK'lara ait uçakların resmi kurtarma görevlerini aksattığını ve uçuş güvenliğini riske attığını öne sürdü.

Konuya dair Birleşmiş Milletler'den (BM) de bir açıklama geldi. BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Flavio Di Giacomo, yasağın "hayat kurtarma çabalarını aksatabileceğini" belirterek, uygulamada ne gibi değişiklikler olacağını izlediklerini bildirdi.

Geri itmeleri kayıt altına almışlardı

Giorgia Meloni Fotoğraf: ABACAPRESS/IMAGO

STK'lara ait keşif uçakları daha önce Libya sahil güvenlik unsurlarının göçmen botlarını zorla geri ittiğini tespit etmişti. Avrupa Birliği, mülteci akınını önlemesi için Libya sahil güvenliğine fon sağlıyor. Sea Watch, İtalya'nın kararının "Gerçekte ne yaşandığını dünyadan saklama amacı taşıdığını" savunduğu açıklamasında, yasağın uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği yorumunu yaptı.

2022'de göreve gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Afrika'dan ülkeye ulaşan göçmen sayısını azaltma sözü vermişti. O tarihten beri Roma hükümeti, sivil toplum örgütlerinin Akdeniz'deki göçmenleri kurtarma operasyonları düzenlemelerini giderek daha da zorlaştırdı. Başbakan Meloni, Libya ve Tunus'u göçmen akınını yavaşlatmaya ikna etmek için de kampanya yürütüyor.

İtalyan hükümetine göre önlemler işe yarıyor. Bu yıl şu ana kadar 17 bin 666 göçmen botlarla İtalya kıyılarına ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 44 bin 739 olmuştu.

Reuters,AP / MUK,ET

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