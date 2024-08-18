İtalya cezaevlerinde 67 intihar vakası

İtalya cezaevlerinde yılın başından bu yana meydana gelen intiharlarda 67 tutuklunun hayatına son verdiği bildiriliyor. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış demek.

Katolik gazetesi "Avvenire", hafta sonu baskısında yer verdiği haberde, 2024 başından itibaren İtalyan cezaevlerinde 67 intihar vakası meydana geldiğini kaydetti. Haberde bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 daha fazla olduğu belirtildi. Cuma günü Meryem'in Göğe Yükseliş Yortusu olan 15 Ağustos günü de yine Parma'daki bir cezaevinde bir tutuklunun hayatına son verdiği açıklandı.

Cuma günü aralarında Adalet Bakanı Carlo Nordio'nun da bulunduğu çok sayıda politikacı İtalya'daki cezaevlerini ziyaret etti.

İtalyan cezaevlerinde tutuklular sahip oldukları kötü koşullar nedeniyle sıkça protesto düzenliyor ve isyan çıkarıyor. Özellikle bu yaz da olduğu gibi artan sıcaklar nedeniyle pek çok tutuklu koşulların dayanılmaz bir hal almasından şikayetçi olduğu bildiriliyor.

15 Ağustos Cuma günü Torino kentindeki bir cezaevinde çıkan isyanda tutuklular yedi cezaevi güvenlik personelini yaraladı. Pek çok kişi de döşeklerin ateşe verilmesinden dolayı ortaya çıkan yoğun dumandan zehirlendi.

Cezaevlerindeki kötü koşulların sadece tutukluları değil çalışan personeli de olumsuz etkilediği görülüyor. İtalyan medyası, gardiyanlar arasında da hayatına son verenlerin bulunduğunu aktarıyor ve bu yıl ortalama ayda bir gardiyanın bu yolla hayatını sonlandırdığı kaydediliyor.

İtalya'daki pek çok cezaevi 100 yıldan uzun süre önce inşa edilmiş ve çok az bölümlerinde klima kullanılıyor. Fotoğraf: Claudia Greco/REUTERS

Doluluk oranı yüzde 120

İtalyan hapishanelerine yönelik eleştirel uzun süredir dillendiriliyor. Cezaevlerinin doluluk oranının yüzde 120 ile sürekli kapasitelerinin üzerinde olduğu, başkent Roma'da bunun yüzde 180'e yaklaştığı haber veriliyor.

Avvenire, İtalyan cezaevlerinde 61 bin mahpus olduğunu, bunlardan 6 bininin tutuklu olduğunu kaydetti.

Kadın cezaevlerinde 24 küçük çocuk

Ülkedeki kadın cezaevlerinde ayrıca 24 küçük çocuğun da annesiyle kaldığı belirtiliyor.

İtalya'daki pek çok cezaevi 100 yıldan uzun süre önce inşa edilmiş ve çok az bölümlerinde klima kullanılıyor.

Ev hapsi ya da elektronik ayak kelepçesi gibi uygulamalar ise İtalya'da diğer pek çok Avrupa ülkesine göre yaygın değil. Adalet Bakanı Nordio, gelecekte bu yöntemlerin daha yaygın biçimde kullanılacağını duyurdu.

KNA/ETO,EC

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