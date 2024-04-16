İsviçre'den Beypazarı maden suyunu tüketmeme uyarısı

İsviçre Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi, Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor tespit edildiğini açıkladı. Kamuoyuna yönelik yayımlanan uyarı yazısında, "sağlığa yönelik bir tehdidin göz ardı edilemeyeceği" belirtildi. Gıda Güvenliği Dairesi, söz konusu markanın maden suyunun tüketilmemesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, maden suyunun içinde tespit edilen borun yaratabileceği sağlık sorunlarına dikkat çekildi. "Borun fetüsün gelişmi ile doğurganlığı olumsuz etkileyeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle uzun vadede sağlık için risk oluşturduğu göz ardı edilemez" denildi.

Bor elementinin doğal olarak yer altı sularında ve maden suyunda da bulunduğu belirtilen açıklamada, "Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi söz konusu ürünün tüketilmemesini tavsiye etmektedir" vurgusu yapıldı.

Açıklamada, maden suyunun dağıtımından sorumlu Bak-San firmasının maden sularını piyasadan çektiğini ve satılan ürünlerin iadesi için çağrı yapıldığı kaydedildi.

DW/JD, BÖ

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