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Fotoğraf: Joseph Baron/US Department of Defense/AFP
PolitikaAlmanya

İsviçre tartışmalı F-35 anlaşmasına imzayı attı

2 saat önce

İsviçre, F-35 tipi savaş uçağı satın almak için ABD ile anlaşma imzaladı. Ancak muhalefet bunun için referandum düzenlenmesini istiyor.

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İsviçre hükümeti, ordunun yenilenmesi planları çerçevesinde ABD'den 36 adet F-35 tipi savaş uçağı satın almak üzere Pazartesi günü bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Anlaşmaya ABD'li üretici firma Lockheed Martin'in İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde İsviçre Silahlanma Dairesi Başkanı ile ABD'nin F-35 Programı Başkanı'nın imza attıkları belirtildi.

İsviçre'nin ABD'ye 6 milyar İsviçre Frankı ödemesini öngören anlaşma uyarınca F-35'lerin sevkiyatının 2027 ile 2030 yılları arasında yapılması hedefleniyor. İsviçre'nin ödeyeceği bedele F-35'lerin ekipmanları, silah ve mühimmatları, görev planlaması ve eğitim desteği de dahil.

F-35'ler için referandum isteniyor

Ancakİsviçre'nin F-35 satın alma planı,ülkenin uluslararası çatışmalara girmesine neden olacağı gerekçesiyle eleştiriliyor. Satın almaya karşı çıkanlar geçtiğimiz aylarda, bir halk inisiyatifiyle planın referanduma sunulması için dilekçe toplamıştı. Ancak İsviçre hükümeti, ordunun modernleşmesi planının kabul edildiği 2020 tarihli referanduma dikkat çekerek seçmenlerin bunu zaten kabul ettiğini ve yeni bir referandum için artık geç olduğunu söyledi.

Uçakların çok pahalı olduğunu ve güvenlik açısından da İsviçre'yi ABD'ye bağımlı hale getireceğini savunan muhalefet ise yapılan referandumda F-35'lerden bahsedilmediğini gerekçe göstererek yeni bir oylama düzenlenmesi konusunda ısrarlı. Muhalefet ayrıca bu uçakların İsviçre'nin ihtiyaçlarına uygun olmadığını ve İsviçre Hava Kuvvetleri'nin Avrupa hava sahasında devriye gezen benzer uçaklara sahip olduğunu ifade ediyor.

Ne Avrupa Birliği ne de NATO üyesi olan İsviçre, anayasası uyarınca tarafsızlık politikası izleyen bir ülke. Bu nedenle de uluslararası çatışmalara askeri olarak katılmıyor.

Türkiye programdan çıkarılmıştı

Türkiye, Rusya yapımı hava savunma sistemi S-400'ü satın alması sebebiyle anlaşmasını imzaladığı F-35 programından çıkarılmıştı.İsviçre'nin yanı sıra Kanada, Finlandiya ve Almanyada F-35 satın almayı planlayan ülkeler arasında.

AP/HS,BK

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