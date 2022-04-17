  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
İsveçFotoğraf: Kicki Nilsson/TT/picture alliance
Çatışmalarİsveç

İsveç'te "Kur'an yakma" eylemi çatışmalara neden oldu

10 dakika önce

İsveç'te aşırı sağcı Sıkı Yön partisinin düzenlediği Kur′an-ı Kerim yakma eylemleri, protestolara neden oluyor.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87sve%C3%A7te-kuran-yakma-eylemi-%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmalara-neden-oldu/a-61499641

İsveç'te aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) partisinin Kur′an-ı Kerim yakma eylemleri düzenlemesi protestolara neden oluyor.

Polisin açıklamasına göre dün grubu protesto etmek için, Malmö'de gerçekleşen ve çöp kutularının, bir otobüs ve bir arabanın ateşe verildiği gösteriler gece 03:00 sularında duruldu.

İslam ve göç karşıtı Sıkı Yön partisinin lideri Rasmus Paludan, Perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur′an-ı Kerim yakmıştı. Paludan partinin İsveç'in başka kentlerinde de benzer şekilde gösteriler düzenleyerek Kur'an-ı Kerim yakma eylemini tekrar edeceğini duyurmuştu. Söz konusu eylemlere yetkililerin izin vermesi ise sol grupların tepkisini çekiyor.

Perşembe günü Linköping kentinde düzenlenen şiddetli protestolarda üç polis memuru hastaneye kaldırıldı, iki kişi de gözaltına alındı. Ertesi gün Örebro kentinde ise 12 polis memuru yaralanırken 4 polis aracı ateşe verildi. Aftonbladet gazetesine açıklama yapan polis sözcüsü, olaylarda bazı polis memurlarının kollarının kırıldığını ifade etti.

Cumartesi günü ise Sıkı Yön'ün Landskrona'da düzenlenmek istediği gösteriyi protesto için yaklaşık 100 kişilik, gençlerden oluşan bir grup toplandı. Grup yola barikat kurarak otomobil, lastik ve çöp kutularını ateşe verdi, polise taş attı. Gösteri bu nedenle Malmö'deki bir parka alındı ancak bu kez de Malmö'nün farklı yerlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Stockholm’de düzenlenen protestolarda da polise taş atıldığı belirtiliyor.

AFP, dpa / AI, EC

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'nin yeni çevre sorunu: Geri dönüşüm

Doğa ve Çevre
4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Belirsizlik gıda güvenliğini riske atıyor

Belirsizlik gıda güvenliğini riske atıyor

Gıda güvenliği
5 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Rusya'nın Murmansk bölgesinde bulunan bir madenin yakınındaki nikel üretim merkezi - (01.03.2021)

Alman endüstrisinin nikel sancısı

Alman endüstrisinin nikel sancısı

Ekonomi
16 Nisan 2022
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic

İnsan Hakları Komiseri’nden Kavala mütalaası

İnsan Hakları Komiseri’nden Kavala mütalaası

Hukuk ve Adalet
14 Nisan 2022
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön