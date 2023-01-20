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Dışişleri BakanlığıFotoğraf: Imago Images/Zuma/D. Cupolo
Politikaİsveç

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

2 saat önce

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesi üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumartesi günü Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesi üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Büyükelçi Herrström'e, "açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin en güçlü şekilde kınandığı, İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, Türkiye'nin eyleme müsaade edilmemesini beklediği, kutsal değerlere hakaretin demokratik haklar kisvesi altında savunulamayacağı" belirtildi.

İsveç Büyükelçisi'ne ayrıca PKK'ya yakın çevrelerin Stockholm'de bir gösteri duyurusu yaptıkları hatırlatılarak bu gösteriye izin verilmesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Ahitname'nin ihlali olduğu ifade edildi.

"Kuran-ı Kerim yakma" eylemine izin çıkmıştı

Danimarkalı İslam ve yabancı düşmanı "Stram Kurs" partisi lideri Rasmus Paludan, İsveç polisinden Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri yapma izni almıştı. Aynı zamanda İsveç vatandaşlığı da bulunan Paludan'ın eylemde Kuran-ı Kerim yakma niyetini daha önceden ilan ettiği belirtiliyor.

Başkent Stockholm'de ayrıca İsveç Rojava Dayanışma Komitesi adlı grubun da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini protesto için bir gösteri düzenlemesi bekleniyor. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında da Ankara yanlısı gruplar bir gösteri düzenleyecek.

Billström'den "ifade özgürlüğü" açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, TT haber ajansına konuyla ilgili yaptığı açıklamada İsveç'in ifade özgürlüğüne saygı gösterdiğini belirtti. Paludan'ın yapacağı, polisin izin verdiği gösterinin ülkesinin NATO üyelik sürecini nasıl etkileyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Billstrom, "Süreci gereksiz yere uzatan her şeyi elbette ciddiye alıyoruz" dedi.

Ocak ayı başında İsveç Rojava Dayanışma Komitesi'nin Stockholm'de Erdoğan'a karşı düzenlediği protesto gösterisi Türkiye ile İsveç arasında iplerin yeniden gerilmesine yol açmıştı. Stockholm Belediyesi'ne yakın bir yerde yapılan gösteride Erdoğan'ın maketi ayaklarından asılmış bir biçimde sallandırılmıştı. Gösteri sonrasında İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak tarihinde Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edilmişti. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson eylemi kınamışve İsveç'in NATO üyeliğini hedef alan "bir sabotaj" olarak nitelemiş, Dışişleri Bakanı Tobias Billström de "Seçilmiş bir cumhurbaşkanının belediye binasının dışında idam edilmiş tasviri, elimdir" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye, Macaristan ile birlikte şu ana kadar İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermeyen iki İttifak ülkesinden biri. İki İskandinav ülkesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, geleneksel askeri tarafsızlık ilkelerinden vazgeçerek NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuşlardı.

DW / EC, BK

 

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