  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
İsveç takımının yıldızı Armand Duplantis İstanbul'daki şampiyonaya katılmayacağını açıklamıştı.
İsveç takımının yıldızı Armand Duplantis İstanbul'daki şampiyonaya katılmayacağını açıklamıştı.Fotoğraf: picture-alliance/dpa/A. Szmigiel
Sporİsveç

İsveç milli takımında İstanbul endişesi

37 dakika önce

İsveç milli takımı, güvenlik endişeleri nedeniyle İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasına katılıp katılmayacağını değerlendiriyor. Takım koçu, gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

https://p.dw.com/p/4MywM

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesiyle ilgili gerginlik ve güvenlik endişeleri spora da yansıdı.

İsveç milli atletizm takımının koçu Kajsa Bergqvist, 2-5 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasına katılıp katılmayacaklarını değerlendirdiklerini açıkladı.

Bergqvist, "Sokaklarda İsveç bayraklarının yakıldığını gördüğünüzde tabii huzursuz edici bir his" diye konuştu. Gelişmeleri takip ettiklerini belirten Bergqvist, ekibin İstanbul'a giderek yarışmak istediğini, ancak bunun sadece güvenliğin el vermesi durumunda söz konusu olabileceğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, güvenlikle ilgili tehlikelere işaret ederek Türkiye'de yaşayan İsveç vatandaşlarını İstanbul ve Ankara'da kalabalıklardan uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

İsveç takımının yıldızı, Olimpiyat şampiyonu ve sırıkla yüksek atlamada dünya rekoru sahibi Armand Duplantis de daha önce yaptığı açıklamada yaz sezonu hazırlıklarına işaret ederek İstanbul'daki şampiyonaya katılmayacağını bildirmişti.

SID/BK,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Schweden Stockhom Ulf Kristersson Premierminister

İsveç Başbakanı'ndan açıklama: Kullanışlı aptallar

İsveç Başbakanı'ndan açıklama: Kullanışlı aptallar

İsveç Başbakanı Kristersson, ülkede Kur'an yakma eylemleri düzenleyenleri İsveç karşıtı dış güçlerin işine yarayan "kullanışlı aptallar" şeklinde nitelendirdi. Eylemler ile ilgili Türkiye'de soruşturma başlatıldı.
Politika10 saat önce
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

13 Şubat'a kadar süreç nasıl işleyecek?

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis meclisteki güvenoylaması sırasında

Yunanistan'da seçim yarışına telekulak gölgesi

Yunanistan'da seçim yarışına telekulak gölgesi

Politika10 saat önce
Belgien Brüssel Türkische Flagge am NATO Hauptquartier

NATO: Beş soruda İsveç-Finlandiya-Türkiye gerilimi

NATO: Beş soruda İsveç-Finlandiya-Türkiye gerilimi

Politika23 saat önce
Millet İttifkakı'nda yer alan partilerin liderleri

Millet İttifakı metninde "olmayanlar" ne diyor?

Millet İttifakı metninde "olmayanlar" ne diyor?

Politika24 saat önce
Vatandaşların banka borçları ödeneneyecek düzeye geldi

Vatandaşlar ve şirketler 2,8 trilyon lira borçlu

Vatandaşlar ve şirketler 2,8 trilyon lira borçlu

Ekonomi31 Ocak 2023
Adolf Hitler

Hitler'in iktidara gelmesi engellenebilir miydi?

Hitler'in iktidara gelmesi engellenebilir miydi?

Politika31 Ocak 2023
Anayasa Mahkemesi'nin Ankara'daki binası

İrfan Fidan'ın adaylığı AYM'de rahatsızlık yarattı

İrfan Fidan'ın adaylığı AYM'de rahatsızlık yarattı

Hukuk ve Adalet31 Ocak 2023
Ana sayfaya dön