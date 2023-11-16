İsveç katılım protokolü için beklenmesi kararı verildi

TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'ten Türkiye'ye verdiği taahhütler ile ilgili daha çok bilgi alınması gerektiğini belirterek, NATO katılım protokol görüşmelerini erteleme ve onay için beklemeye karar verdi.

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda gün boyu yapılan görüşmelerde ele alınırken, Komisyon İsveç'ten taahhütleri ile ilgili daha çok bilgi alınması gerektiğini belirterek görüşmeleri erteleme ve onay için bekleme kararı verdi.

Komisyon bugün saat 13.15'te toplanmasının ardından gündemindeki toplam 8 uluslararası anlaşma içinde üçüncü sıradaki İsveç protokolünü görüştü.

İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerinin yanı sıra Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin yaptığı konuşmalar ve bilgilendirmeler sonrasında protokol için bekleme kararı alındı.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, çoğunlukla AKP milletvekillerinden gelen görüşmelerin çok uzadığı ve ayrıca ilgili başka yetkililerin de katılması taleplerine karşılık eğer herkes hemfikir ise beklenebileceğini belirtti.

Oktay "Bizim gösterdiğimiz hassasiyeti ne yazık ki muhataplarımız bize göstermemekte" diyerek, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket edilmesinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Daha sonra AKP'li vekillerin toplantının bitirilmesine yönelik verdiği önerge kabul edildi.

Komisyon'un bir daha ne zaman toplanacağı şu an için net değil.

İsveç'in NATO’ya Katılım Protokolü Meclis'in açılmasının beklenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak 23 Ekim'de TBMM'ye sevk edilmişti. Protokol 25 Ekim'de de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ilgili komisyona yani Dışişleri Komisyonu'na gönderilmişti.

İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerinden oluşan Dışişleri Komisyonu'nda toplam 27 üye bulunuyor ve Başkan Fuat Oktay hariç olmak üzere 14 isim Cumhur İttifakı'ndan. Komisyonlarda kararlar oy çokluğu ile alınıyor.

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