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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden (soldan beşinci) ile İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir barolarından avukatlar
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden (soldan beşinci) ile İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir barolarından avukatlar davayı takip ediyor (Arşiv)Fotoğraf: Privat
Hukuk ve AdaletTürkiye

İstinaf istismar mağduru çocukların dinlenmesini istedi

Alican Uludağ
43 dakika önce

Erzurum'daki Diyanet yurdunda 8 çocuğa cinsel istismarda bulunan belletmene verilen hapis cezası bozuldu. İstinaf, çocukların duruşmada dinlenmesini istedi. Avukatlar ise bunun çocuklarda travma yaratacağını belirtiyor.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87stinaf-istismar-ma%C4%9Fduru-%C3%A7ocuklar%C4%B1n-dinlenmesini-istedi/a-63215595

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Erzurum'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir yatılı Kuran Kursu'nda 8 çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunan belletmen Hakan Aslankafa'ya verilen 119 yıl 6 aylık cezanın usulden bozulmasına karar verdi. İstinaf, çocukların olumsuz etkilenmemeleri için duruşmada dinlenmemesi ve savcılık ifadeleriyle yetinilmesi kararını bozma gerekçesi yaptı. Kararda, "mağdur çocukların soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadelerden somut olarak hiçbirisinin psikolojisinin bozulduğuna ilişkin bulgu olmadığı" öne sürüldü. Davanın avukatlarından Müjde Tozbey Erden ise istinafın kararına itiraz edeceklerini belirterek, çocukların duruşmada dinlenmesinin ağır travma yaratacağını söyledi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Hacı Bahattin Evgi Diyanet Erkek Yatılı Kuran Kursu'nda belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa hakkında 2021 Mayıs-Ekim ayları arasında yaşları 12'den küçük sekiz çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 Mayıs 2022'de görülmüştü. Duruşmada mağdur çocukların avukatlığını yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden, duruşmada çocukların aynı tramvayı yaşamamaları için tekrar mahkemeye çağrılmamasını ve daha önce alınan ifade kayıtlarının izlenmesini talep etmişti. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, çocukların soruşturma aşamasında alınan ifadelerinin görüntülerini izletmişti.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanık Aslankafa'yı nitelikli cinsel istismar ve çocukları hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

İstinaftan "çocuklar duruşmaya gelsin" ısrarı

Sanığın itirazı üzerine davanın istinaf incelemesi tamamlandı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, kararı usulden bozdu. İstinafın bozma gerekçesi, mağdur çocukların duruşmaya getirilerek dinlenmemesi oldu.

Çocukların psikolojisi bozulmamış

Kararda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 236'ncı maddesinin 2'nci fıkrasına göre "işlenen suçun etkisi ile psikolojisi bozulan çocuk veya mağdur, bu suça ilişkin soruşturma veya kovuşturmada tanık olarak bir defa dinlenebilir" hükmüne işaret edildi.

Kararda, bozma gerekçesi "bu kapsamda mağdur çocukların soruşturma aşamasında vermiş olduğu ifadelerden ve çocuk izleme merkezinde alınan beyanları ve bu beyanları üzerine hazır bulunan sosyolog, psikolog ve adli görüşmecinin de beyanlarından somut olarak hiçbirisinin psikolojisinin bozulduğuna ilişkin mütalaa ve bulgu olmadığı ve diğerlerinin eylemlerine de tanıklıkları bulunmasına rağmen mağdurların duruşmaya çağrılarak beyanları alınmadan hüküm kurulması" ifadesiyle anlatıldı.

Öte yandan istinaf, sanığa 4 çocuğa müstehcen görüntü izlettiği iddiasına ilişkin verilen beraat kararını ise bozdu. Buna ilişkin mağdur çocukların dinlenmesini isteyen istinaf, gerekçenin eksik ve yetersiz olduğunu kaydetti.

İstinafın bozma kararından sonra yerel mahkemenin, mağdur çocukları duruşmaya getirterek yeniden dinlemesi bekleniyor.

"Karara itiraz edeceğiz"

DW Türkçe'ye konuşan davanın avukatlarından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı Müjde Tozbey Erden, çocukların zedelenmemesi için duruşmaya getirilmediklerini anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada önemli olan çocukların duruşmaya çağrılması ve kalabalık heyet ve avukat topluluğu ve istismarcının önünde tekrar yaşadıklarını anlatmaya çalışmaları. Bu durum çocukları ağır travmaya uğratır. Zaten aylardır psikolojik destek alıyorlardı. Biz ilk duruşmada buna itiraz edeceğiz ve çocukları duruşmaya götürmeyerek tepki koyacağız."

 

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Genel Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden (soldan beşinci) ile İstanbul, Bursa, Ankara ve İzmir barolarından avukatlar

İstinaf istismar mağduru çocukların dinlenmesini istedi

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