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Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS
Politika

İstanbul’da Onur Yürüyüşü için toplananlara polis müdahalesi

26 dakika önce

İstanbul'da Onur Yürüyüşü için toplananlara polis müdahale etti. Polisin onlarca göstericiyi ve AFP foto muhabirini gözaltına aldığı bildirildi.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87stanbulda-onur-y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F%C3%BC-i%C3%A7in-toplananlara-polis-m%C3%BCdahalesi/a-62268459

İstanbul'da Pazar günü 17:00'de Sıraseviler'de yapılacağı açıklananan Onur Yürüyüşü etkinliğinin İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasının ardından Beyoğlu'nda toplananlara polis müdahale etti. Onlarca gösterici ve AFP foto muhabirini gözaltına alındığı bildirildi.

30. İstanbul LGBTİQA+ Onur Yürüyüşü öncesi polisin Cihangir ve Büyükparmakkapı Sokak'ta kafelerde oturanlara ve gazetecilere müdahale ettiği bildirildi. Kaos GL'den paylaşılan bilgilere göre müdahalede çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kaos GL müdahaleye rağmen yürüyüşün yapıldığını paylaştı.

 

Gözaltına alınan isimlerin arasında AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın da olduğu aktarılıyor.

Yasak olmaksızın gerçekleşen son yürüyüş 2014 yılında binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmişti.

AFP, DW / SSB, EC

 

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