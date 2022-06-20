İstanbul'da Onur Haftasına yasak

İstanbul'un Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerinde planlanan 30. LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri "huzur, güvenlik ve esenliğin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi" gerekçesiyle yasaklandı.

İstanbul'da Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerinde planlanan 30'uncu LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı.

Kadıköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 21-23 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan etkinliklerin "ilçe sınırları dahilinde huzur, güvenlik ve esenliğin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla" yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılmak istenilen eylem ve etkinlik, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremiz dahilinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda 21.06.2022 günü saat: 00.01' den – 27.06.2022 günü saat: 23.59'a kadar yedi gün süreyle yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.

Onur Komitesi: Vazgeçmiyoruz, korkmuyoruz

Yasak kararının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, kararın usulsüz olduğunu belirterek "Vazgeçmiyoruz, korkmuyoruz" dedi.

Onur Komitesi, bugün etkinliklerin başlamasıyla güvenlik şubeye bağlı polislerin etkinliklerin gerçekleşeceği mekanlara denetim evrakı olmadan "genel kontrol" adı altında denetim yaparak mekanlar üstünde baskı oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Açıklamada, "Ancak devlet ve kolluk kuvvetleri denetim bahanesiyle hafta etkinliklerinin engellenemeyeceğini anlayınca, Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlığı 1 hafta boyunca etkinliklerimize yasak getirmiştir. Bu karar usulsüzdür ve tüm yasal haklarımızı kullanıp gereken itirazları yapacağımızı bildirmek istiyoruz. Bizimle dayanışan tüm avukat ağımıza ve mekanlara teşekkür ediyoruz. Vazgeçmiyoruz, Korkmuyoruz! Etkinliklerimize güvenli mekanlarda ve online olarak devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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