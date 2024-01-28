İstanbul'da kiliseye saldırı: bir ölü

İstanbul'un Sarıyer semtinde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne bu sabahki Pazar ayini sırasında iki kişi saldırı düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, maskeli iki kişinin düzenlediği saldırıda bir vatandaş hayatını kaybetti.

Bakan Yerlikaya, saldırının yerel saat ile 11.40 civarında düzenlendiğini ve Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki ayine katılmak üzere orada bulunanlardan C.T.'nin olayda hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz" diye yazan Bakan, konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, saldırıyla ilgili açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, "Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadesini kullandı.

İstanbul Valisi Gül'den yanlış bilgilere güvenmeyin uyarısı

Saldırı sonrasında olay yerine giderek bilgi alan İstanbul Valisi Davut Gül de bir açıklama yaptı. Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 52 yaşında bir vatandaşımız vefat etti. İki maskeli şahıs saldırıda bulundu. Bununla ilgili polisimizin, savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok. Tek bir kişiye saldırı olmuş" dedi ve daha önce yapılan, olayda yaralılar olduğuna ilişkin bilgilere de netlik getirdi.

Vali Gül, "Bildiğimiz, içeri girilmiş ve içerideki bir kişiye saldırıda bulunulmuş. Bakanlarımız açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız olayı takip ediyor. İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız takip ediyor. Polisimiz, savcımız herkes görevini yapıyor. İçişleri Bakanlığımızın açıklaması olayın çerçevesini çiziyor. Bunun dışında çok söylenebilecek bir şey de yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaat yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırı düzenlenen kilisenin yetkilileriyle telefonda görüştüğünü duyurdu. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan saldırıya kınama

Saldırıya dair bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem Imamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, X'ten yaptığı açıklamada, "Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T.'ye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Ali Erbaş'tan başsağlığı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde ayin esnasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kınama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı telin ettiğini vurguladı. Kurtulmuş, "Alçak saldırıyı telin ediyor ve hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, vatandaşlarımızın huzuruna kast edenlere bugüne kadar imkan vermedik bundan sonra da asla vermeyeceğiz" diye kaydetti.

AKP Sözcüsü Çelik: Şiddetle kınıyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kastedenler, asla emellerine ulaşamayacaktır" diye vurguladı.

CHP ve İYİ Parti'den kınama ve başsağlığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yine sosyal medya hesabından, "Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan ve bir kişinin yaşamını yitirmesine neden olan silahlı saldırıyı kınıyor, saldırının sebeplerinin tüm yönleriyle bir an önce açığa çıkmasını temenni ediyorum" diye yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı kınayarak, "Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemizde böylesi provokatif şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DW,DHA / ETO,ET

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