İstanbul'da kayyum protestosu

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanması, İstanbul Şişhane'de protesto edildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bugün bir darbe daha yaşandı bu ülkede. AKP iktidara geldiği zaman toplumu, Türkiye'yi vesayet rejiminden kurtaracağız, darbeci anlayışlardan kurtaracağız diye yola çıkmıştı. Oysa şu an DEM Parti'nin belediyelerine kayyum atayarak üçüncü kez siyasi darbe gerçekleştirdi" dedi.

Kayyum atanan Hakkari Belediyesi Fotoğraf: Mehmet Özkan/Hakkari/DHA

Kayyumun eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekibinden olduğunu iddia eden Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıdık Akış Van'da gözaltına alındı. Gerekçe ise 10 sene önceki bir dava. 10 yıl kış uykusuna yattı bunlar. 10 sene sonra akılları başlarına gelmiş sözde. 10 yıl sonra, yani Mehmet Sıddık Hakkari Belediye Eş Başkanı olduktan sonra AKP’nin aklına davayı devreye sokmak geliyor. Uydurmuş oldukları bir sahte iddianameyle belediye eş başkanımız hakkında dava açtılar... Masumiyet karinesi gereği bir kişi hakkında karar oluşana dek belediyeye kayyum atanamaz... AKP iktidarı, seçimlerden aldığı yenilgiden sonra 'normalleşme süreci' başlatmadan söz etmişti. Oysa ortada hiçbir normalleşme yok. Kürt'e normalleşme yok, DEM Parti'ye normalleşme yok."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşmasında kayyum kararını eleştirdi. Fotoğraf: ANKA

CHP'li Çelik: Demokrasinin, halk iradesinin yanındayız

Açıklamaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasının, Hakkari halkının iradesini yok saymak olduğunu belirtti. Çelik, "Tüm hukuksuzlukların karşısında olduğumuz gibi kayyumların da karşısında, demokrasinin ve halk iradesinin yanındayız. Antidemokratik uygulamaların her zaman güçlü bir biçimde karşısında olacağız. Kayyumların karşısında olacağız ve hep birlikte kayyumlara karşı ortak mücadele edeceğiz" dedi.

Polis müdahale etti

Açıklamanın ardından yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, basını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Gözaltına alınanlar oldu.

ANKA,DW/TY

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