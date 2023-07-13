  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
NATO - Türkiye İlişkileri
Türkiye ekonomisi
İklimTürkiye

İstanbul'da iki günlük aşırı sıcaklık uyarısı

59 dakika önce

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, 13-14 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üstünde seyredeceğini bildirerek 10.00-16.00 saatleri arası güneşe çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi uyarısı yaptı.

https://p.dw.com/p/4TrCT
Symbolbild Hitzewelle
Fotoğraf: Weber/Eibner-Pressefoto/picture alliance

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Yurdumuzun tamamına yakın bölümü Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunurken bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının daha İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükselmesi beklenmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, 13 Temmuz Perşembe ve 14 Temmuz Cuma günü etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş altında çok fazla zaman geçirmemesi istenirken bol sıvı tüketilmesi ve mevsim koşullarına uygun kıyafet seçilmesinin önemine işaret edildi.

Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB ekiplerinin 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacağı kaydedildi.

DHA/BK,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Symbolbild Hitzewelle

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs aşırı sıcakların etkisinde

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs aşırı sıcakların etkisinde

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta sıcaklıklar önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklığın Adana ve Aydın’da 44, Atina'da ise 41 dereceye ulaşması bekleniyor.
Toplum7 saat önce
Aşırı sıcak havanın etkili olduğu Meksika'nın Monterrey kenti - (28.06.2023)

Dünya 3 Temmuz'da en sıcak gününü yaşadı

Dünya 3 Temmuz'da en sıcak gününü yaşadı

3 Temmuz'da dünyanın kaydedilen en sıcak gününü yaşadığını bildiren bilim insanları endişeli: Bu insanlığın ve ekosistemin ölüm fermanı!
İklim4 Temmuz 2023
Symbolbild Hitzewelle

Almanya'da aşırı sıcaklara karşı ulusal plan hazırlığı

Almanya'da aşırı sıcaklara karşı ulusal plan hazırlığı

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach aşırı sıcaklarda alınacak önlemleri içeren, Almanya genelinde geçerli olacak bir plan için harekete geçti. Peki neler planlanıyor?
İklim14 Haziran 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Dorf Menzil Mitglieder der radikal-islamischen Sekte Menzil

Menzil Köyü: İbadet, ticaret, turizm

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Dijital ağlarda geçen süre mercek altında

Dijital ağlarda geçen süre mercek altında

Dijital Dünya2 saat önce
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

İsveç'in üyeliği NATO'ya ne kazandıracak?

İsveç'in üyeliği NATO'ya ne kazandıracak?

Politika9 saat önce
Nato-Gipfel in Litauen

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem mi?

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem mi?

Politika10 saat önce
AP'nin Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor

Türkiye Raportörü: NATO ile AB arasında bağ hatalı

Türkiye Raportörü: NATO ile AB arasında bağ hatalı

Politika12 saat önce

Tekne faciasının sorumlusu Yunan sahil güvenliği mi?

Tekne faciasının sorumlusu Yunan sahil güvenliği mi?

Göç12 Temmuz 2023
Türkei Symbolbild Inflation

Mali disiplin tek taraflı olur mu?

Mali disiplin tek taraflı olur mu?

Ekonomi12 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön