İstanbul'da iki günlük aşırı sıcaklık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Yurdumuzun tamamına yakın bölümü Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunurken bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının daha İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükselmesi beklenmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, 13 Temmuz Perşembe ve 14 Temmuz Cuma günü etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş altında çok fazla zaman geçirmemesi istenirken bol sıvı tüketilmesi ve mevsim koşullarına uygun kıyafet seçilmesinin önemine işaret edildi.

Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB ekiplerinin 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacağı kaydedildi.

DHA/BK,EC