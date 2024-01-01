İstanbul'da İsrail protestosu

İstanbul'da yılın ilk gününde Filistin ile dayanışma etkinliği düzenlendi. Galata Köprüsü'nde toplanan çok sayıda kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla bir gösteri yürüyüşü düzenlendi. Gösteriye katılanlar sloganlar eşliğinde yürüyerek Galata Köprüsü'nde toplandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan göstericiler Türk bayrağı, Filistin bayrağı ve İsrail'i protesto eden pankartlar taşıdılar.

Demirören Haber Ajansı (DHA), Galata Köprüsü'nde 250 bin kişinin toplandığını aktarırken, yürüyüşe Filistin Büyükelçisi Fead Mustafa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birçok bakan, milletvekili, ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcilerinin katıldığı bilgisini paylaştı.

Etkinlikte konuşan Filistin Büyükelçisi Fead Mustafa, "Direnişe zaferi kazanana kadar devam edeceğiz. Bütün Türk halkına bizim davamızda birleştiği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

DHA/TY,SÖ

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