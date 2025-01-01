İstanbul'da üç eğlence merkezi kalıcı olarak kapandı

İstanbul'daki Madame Tussauds balmumu müzesi ile Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre 1 Ocak itibarıyla kalıcı olarak kapandı. İşletmeci firma tesislerin yeterince gelir elde edemediğini bildirdi.

Birleşik Krallık merkezli Merlin Entertainments 1 Ocak itibarıyla Türkiye'deki üç eğlence merkezini kapattı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds ile Forum İstanbul alışveriş merkezindeki Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre yeni yılda kapılarını açmadı.

Haber ajansı AFP'ye konuşan şirket sözcüsü kararın, bu tesislerin kötü ticari performansları nedeniyle alındığını belirtti.

Türkiye'de yüksek enflasyon ve Türk lirasının azalan alım gücü aileleri eğlence bütçesini kısmaya itiyor.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2024'te yayınlanan 2023 yılı tüketim eğilimleri araştırmasına göre hane harcamalarında en yüksek payı sırasıyla barınma, ulaşım ve gıda alıyor. Toplam tüketim içinde eğlence, spor ve kültür harcamaları payı sadece yüzde 1,9.

TÜİK'in 2024 yılı yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerine göre ise Türkiye'de fertlerin yüzde 57,5'i evden uzakta bir haftalık tatili, yüzde 39,3'ü iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren yemeği, yüzde 26,8'i beklenmedik harcamaları, yüzde 15,1'i ısınma ihtiyacını karşılayamadığını beyan ediyor.

Şirket 23 ülkede yılda 60 milyon kişinin ziyaret ettiği çok sayıda eğlence parkı işletiyor. Kapatma kararının ardından İstabul'daki Sea Life akvaryumunda bulunan hayvanların dünyanın diğer yerlerindeki tesislere nakledilmesi için çalışmalara başlandı.

AFP,DW / MUK,TY

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