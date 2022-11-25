İstanbul Taksim'de kadın eylemine polis engeli

İstanbul Taksim'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında akşam yapılması planlanan eylem, Valilik yasağının ardından polis engeline takıldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine bağlanan ara sokaklarda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çeşitli ara sokaklardan Taksim'e ulaşmaya çalışan kadınların geçişine izin vermeyen polisin biber gazı ile müdahalede bulunduğu ve çok sayıda gözaltı olduğu belirtildi.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla 25 Kasım Kadın Platformu'nun Taksim’den Tünel’e yürüme kararı aldığını duyurması sonrasında İstanbul Valiliği ve Beyoğlu ilçesi kaymakamlığı, kadın örgütlerinin eylemine yasak getirmiş, Metro İstanbul da Valilik kararı uyarınca Taksim-Şişhane istasyonları ile F1 Füniküler hattını saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatmıştı. Taksim'de çok sayıda polis ve TOMA konuşlandırılmıştı.

İzmir'de kadınlar Alsancak'ta yürüdü

İzmir'de ise İzmir Kadın Platformu'nun çağrısıyla Alsancak'ta toplanan yüzlerce kadın, "Eşitlik, özgürlük ve laiklik için ayaktayız" yazılı pankartlar taşıyarak "Kadın, yaşam, özgürlük", "Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Kadın cinayetleri politiktir" sloganları attı. Kadın örgütleri, "Bizi korkutmaya, sindirmeye, yaşamdan izole etmeye çalışanlara bir kez daha bu sokaklarda meydan okuyoruz" açıklaması yaptı.

Fotoğraf: YASIN AKGUL/AFP/Getty Images

AKP hükümetinin de eleştirildiği basın açıklamasında, "Tek adam rejimi, bir yandan gerici, gelenekçi, cinsiyetçi, erkek egemen söylemlerle şiddeti sıradanlaştırırken, diğer yandan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, nafaka hakkının kısıtlanmak istenmesi, boşanmalara arabuluculuk uygulamaları, şiddet faillerine cezasızlık politikası ve iyi hal indirimleriyle kadına yönelik erkek şiddetini ve kadın katliamlarını körüklüyor. Artan enflasyon, her gün her şeye gelen zamlar bir yandan yoksulluğu, diğer yandan kadınların ev içi yüklerini artırıyor. Artan yoksulluk ise kadınlara fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet olarak dönüyor. Kadınlar şiddet dolu birlikteliklere mahkum edilirken, kadın cinayetleri artıyor. Barınamıyor, geçinemiyor, sağlıklı yaşayamıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ankara'da LGBTİ dövizine gözaltı

Kadınlar Ankara'da da alanlara çıktı. Ankara Kadın Platformunun çağrısı ile akşam saatlerinde Sakarya Caddesi'nde buluşan kadınlar, "Erkek şiddetine karşı itaat yok, isyan var" yazılı pankart taşıdı, "Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz", "Kadınlar yürüyor mücadele büyüyor" sloganları attı.

Fotoğraf: YASIN AKGUL/AFP/Getty Images

Kadın Platformu'nun basın açıklamasında, geçen yıl 25 Kasım'dan bu yana 376 kadının erkek şiddetiyle katledildiğine işaret edilerek iktidarın uygulamaları eleştirildi. Açıklamada, "İktidar, erkek şiddetine karşı önlem almadığı gibi cinsiyetçi, LGBTİ+ düşmanı, kadın kazanımlarına saldıran politikalarına her gün bir yenisini ekliyor. Kadına yönelik şiddeti önleme yükümlülüğü olan devlet, kadınlara yönelik işkenceye varan özel savaş uygulamalarıyla, cezasızlık politikasıyla, erkek yargı mekanizmasıyla, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadın kazanımlarını hedef alan hukuksuz uygulamalarıyla şiddetin bizzat faili durumunda" ifadelerine yer verildi.

LGBTİ+ dövizi taşıdığı iddia edilen 5 kişinin polis tarafından alana sokulmayarak gözaltına alındığı öğrenildi.

ANKA/BK,HS