  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ekrem İmamoğlu
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Erhan Demiralp/Depo Photos/abaca/picture alliance
Hukuk ve AdaletTürkiye

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı onandı

8 dakika önce

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Kararı ile çekilmesi kararı, son temyiz merciinde de onandı. Kadın örgütleri Danıştay kararını Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.

https://p.dw.com/p/4LeaH

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen ret kararını onadı. İstanbul Sözleşmesi için bundan sonraki adım Anayasa Mahkemesi olacak.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmiş; kadın örgütleri ve siyasi partiler, bu kararın iptal edilmesi için Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 10. Daire, İstanbul Sözleşmesi’nin feshini hukuka uygun bulmuş ve davanın reddine karar vermişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10. Daire’nin kararına yapılan temyiz başvurularını bugün oyçokluğuyla reddetti. Kurul, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen ret kararını onadı. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacak.

Kadın örgütleri kararı AYM'ye taşıyacak

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, karara tepki göstererek bundan sonraki aşamanın Anayasa Mahkemesi ve oradan da sonuç alamazlarsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) olacağını söyledi.

Güllü, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın tabiri ile ‘topu ayakta dolaştırma stratejisi’. Kendilerine göre siyaset malzemesi yapıyorlar. Bu hukuksuz. Danıştay, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadınlara tiyatro izletir gibi 4 duruşma yaptı. Hakimler, bu sürecin içinde eğlendiler. Sözleşmeden çekilmek hukuksuzdur ve bu tek adam yönetiminin ispatıdır. Buna karşı durmayanların cübbe giymesi sakıncalı" diye konuştu.

Resmi adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldığı için uluslararası alanda İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılıyor. Ev sahibi Türkiye sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeler arasında yer almış, ancak Cumhurbaşkanı kararıyla 2021 yılı Mart ayında tek taraflı olarak sözleşmeden çekilmişti. Başta kadın örgütleri olmak üzere ülke çapında yoğun protestolara yol açan iptal kararı Danıştay'a taşınmış, ancak Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması taleplerini reddederek Temmuz 2022'de iptal kararını onamıştı.

ANKA/BK,HT

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu'na göre geçen yıl 334 kadın öldürüldü

Türkiye'de 2022'de 334 kadın öldürüldü

Türkiye'de 2022'de 334 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yıllık raporuna göre 2022'de 334 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 245 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu.
Hukuk ve Adalet7 saat önce
Interview mit Nikolaus Meyer-Landrut, Botschafter der EU in der Türkei

AB yetkilisinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bazı açıklar var

AB yetkilisinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Bazı açıklar var

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini "üzüntüyle karşıladıklarını" söyleyerek, yürürlükteki kanunun "açıkları olduğunu" belirtti.
Toplum26 Kasım 2022
Kadın örgütleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadın cinayetlerini artırdığı görüşünde.

Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?

Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?

Türkiye'de 2021'de 280 kadın erkekler tarafından öldürüldü, bu yılın ilk 10 ayında ise öldürülen kadın sayısı geçen yılı yakaladı. Kadın örgütleri, cinayetlerin önlememesinin nedenlerini DW Türkçe'ye anlattı.
Suç20 Kasım 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Avrupa'da gaz fiyatları savaş öncesi seviyeye geriledi

Ekonomi59 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Schweden: Die Flaggen Schwedens und Europas

İsveç: Krizler arasında AB dönem başkanlığı

İsveç: Krizler arasında AB dönem başkanlığı

Politika8 saat önce
Symbolbild | Türkische und deutsche Nationalflaggen wehen vor blauem Himmel

Tedarik Zinciri Yasası: Türkiye nasıl etkilenecek?

Tedarik Zinciri Yasası: Türkiye nasıl etkilenecek?

Ekonomi1 Ocak 2023
İran'da Jina Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolar 2022'ye damgasını vurdu

İran'da 2023: Baskılar artacak

İran'da 2023: Baskılar artacak

Politika1 Ocak 2023
Mark Galeotti, Historiker und Buchautor

"Putin'in niyeti 150 bin askeri daha cepheye göndermek"

"Putin'in niyeti 150 bin askeri daha cepheye göndermek"

Politika1 Ocak 2023
Brandenburg Kapısı'nda fırlatılan havai fişekler

Almanlar ve yılbaşı gecesi gelenekleri

Almanlar ve yılbaşı gecesi gelenekleri

Toplum31 Aralık 2022
Papa 16. Benedikt hayatını kaybetti

Eski Papa 16. Benedikt hayatını kaybetti

Eski Papa 16. Benedikt hayatını kaybetti

Toplum31 Aralık 2022
Ana sayfaya dön