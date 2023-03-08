Kadın cinayetleri: 603 kadın öldürüldü

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Candan Yüceer, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından öldürülen kadınların sayısına dikkat çekti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı "AKP'nin Başarısı: Kadına Yönelik Şiddette Dünya Liderliği" başlıklı açıklamada, "AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren 21 yılda Türkiye'de en az 7 bin 990 kadın öldürüldü. 2002'e öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2007 ve 2009 yıllarında bu sayı binin üzerine çıktı. 2020'de 300, 2021'de 280, 2022'de ise 334 kadın öldürüldü. 2023'ün Ocak ayında 31, Şubat ayında 11 kadın öldürüldü. 2023'nin aynı döneminde 37 kadının ölümü ise ‘şüpheli' olarak kayıtlara geçti" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer Fotoğraf: ANKA

Yüceer, "Tek adamın imzasıyla bir gecede hukuksuz bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden imzamızın çekilmesinin ardından en az 603 kadın öldürüldü, 464 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti" diye ekledi.

İktidarın kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı "seyirci kaldığını" söyleyen Yüceer, kadını koruyan sözleşmelere "savaş açıp hedef hâline getirerek" Türkiye'nin imzasını çekenlerin gerçek niyetinin "kadını korumak değil, aksine kadınları sessiz ve dilsiz bırakmak" olduğunu iddia etti.

Türkiye Mart 2021'de çekilmişti

Resmi adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için uluslararası alanda İstanbul Sözleşmesiismiyle anılıyor.

Türkiye, kadına yönelik şiddet sorununa dair bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı uluslararası sözleşme olarak bilinen belgeyi ilk imzalayan ülkelerden biriydi. Ancak Türkiye, Mart 2021'de alınan Cumhurbaşkanı kararıyla tek taraflı olarak sözleşmeden çekildi.

Çekilme kararı, ülke çapında protestolara neden olmuştu.

"Hiçbir kadın ölümü şüpheli kalmamalı"

Türkiye'de son dönemde intihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında ciddi bir artış görüldüğünü belirten CHP milletvekili Yüceer, "Şüpheli kadın ölümleri, maalesef kadın cinayetlerinden daha da zorlu olabilmektedir. Kadınların gerçekten kaza sonucu mu öldükleri, kadın cinayeti olup olmadığı, intihar edip etmedikleri veya bir şekilde intihara sürüklenip sürüklenmedikleri açığa çıkartılmalıdır. Hiçbir kadın ölümünün şüpheli kalmamalıdır" çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Bulent Kilic/AFP/Getty Images

Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında kadına karşı şiddetin en yaygın olduğu ülke konumuna geldiğini belirten Yüceer, "2012'de 139 bin olan koruma talebi sayısı, 2020 yılına geldiğinde yüzde 114 artışla 339 bin 792'ye yükseldi. Bu yükselişe rağmen koruma talep eden kadınların korunamadığı da acı bir gerçektir. Öldürülen birçok kadının failler hakkında koruma kararı çıkardığı, uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıkmaktadır" diye ekledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021 Raporu'nda ise Türkiye'nin 146 ülke arasında 124'üncü sırada yer aldığını belirten Yüceer, "Listede Türkiye Bangladeş, Etiyopya, Endonezya, Gana ve Nijerya gibi ülkelerin gerisinde kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınlar dünyadaki pek çok ülkeden önce, 1930 yılında yerel seçimlerde, 1934 yılında da milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını erkeklerle eşit bir biçimde elde etmişlerdir. Ancak ülkemizde özellikle sonra 21 yıllık AKP iktidarında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alandaki durumu bakımından dünyanın birçok ülkesinin gerisine düşmüş durumdadır" dedi.

Meclis'teki kadın vekil sayısının azlığına da dikkat çeken Yüceer, "Mart 2023 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sadece yüzde 17,38'i kadın milletvekillerinden oluşmaktadır. Yani 101 kadın milletvekili bulunmaktadır. Son seçimde 33 ilden kadın milletvekili seçilmemiştir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde sadece bir kadın bakan görev yapmaktadır. Tüm bunlarla beraber partimizin siyasette eşit temsiliyet talebiyle yüzde 50 cinsiyet kotası ve fermuar sistemi kanun teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiştir" ifadelerini kullandı.

DW,ANKA/CÖ,HT