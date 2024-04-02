İstanbul Gayrettepe'de yangın: 29 ölü

İstanbul Gayrettepe'de tadilat halindeki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe'de tadilat halindeki bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gayrettepe'de bir gece klübünün tadilatı sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısını 29 olarak açıkladı. Koca, olay yerinde 32 adet ambulans ve 1 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi) timi görevlendirildiğini belirtti.

Öncesinde olay yerinde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, yangından toplamda 23 kişinin etkilendiğini belirtmiş "Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı" açıklamasında bulunmuştu. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralananlar çevredeki hastanelere götürüldü.

İstanbul Valisi, gece kulübünün 1987'de ruhsat aldığını ve ruhsatın 2018 yılında yenilendiği bilgisini de paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İstanbul Valiliği, söz konusu soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerden 4'ünün değişik suçlardan kaydının olduğunu açıkladı.

DHA / BK,ET

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