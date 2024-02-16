Mısır'ın kitlesel Filistinli göçüne hazırlık yaptığı iddiası

Mısır'ın olası bir kitlesel Filistinli göçüne karşı hazırlık amacıyla kamplar oluşturmaya başladığı iddia edildi. İsrail'de ise ABD'nin iki devletli çözümü tek taraflı kabul etme ihtimali endişe yaratıyor.

İsrail'in kara operasyonu ile tehdit ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki yüz binlerce Filistinlinin akıbeti belirsizliğini korurken, Mısır'ın olası bir kitlesel göçü nedeniyle kamplar kurmaya başladığı öne sürüldü.

Bölgede görev yapan güvenlik çevrelerininin bildirdiğine göre, Kahire, İsrail ile Hamas arasında ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç vereceğini umut ediyor olsa da, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında, olası bir göçe hazırlıklı olmak için çalışmaları başlattı. İlgili kaynaklar bunun, Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinden kaçan bir milyondan fazla Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Refah'a yönelik olası bir İsrail kara operasyonu ile ilgili geçici bir önlem olduğunu ifade ediyor.

Mısır iddiaları reddediyor

Mısırlı yetkililer ise söz konusu iddialara karşı çıkarak, bu tip hazırlıkların yapılmadığını dile getirdi. Mısır'ın kamusal bilgilendirme dairesi başkanı, olası bir Filistinli göçü ile ilgili hazırlık içinde olduklarına dair haberlerin, "Gerçek bir dayanağı olmadığını" belirtti.

İsrail bir süredir, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde çekildiği son nokta olarak değerlendirdiği Refah bölgesine bir kara operasyonu yapma hazırlığı içinde. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, geçen hafta orduya, söz konusu kara operasyonu ile birlikte, Refah'taki sivillerin tahliye edilmesine yönelik bir plan hazırlama talimatı vermişti.

Kahire ise, olası bir kitlesel göç dalgasında sivillerle birlikte, Mısır'daki hükümet karşıtı grupları destekleyeceğinden kuşkulandığı Hamas militanlarının da ülkeye girebileceği endişesi ile sınır kapılarını açmak istemiyor.

İki devletli çözüm tartışmaları

Uluslararası toplumun büyük bir bölümü tarafından dile getirilen, bölgede kalıcı barış için İsrail ile birlikte bir Filistin devletinin de kurulmasını öngören iki devletli çözüm önerisine Netanyahu bir kez daha karşı çıktı. Konuyla ilgili olarak X hesabından bir mesaj yayınlayan Başbakan Netanyahu, "İsrail, Filistinliler ile kalıcı bir düzenleme amacıyla, uluslararası dikteyi kategorik olarak reddediyor. Böyle bir anlaşma ancak iki tarafın önkoşulsuz bir biçimde müzakere masasına oturması ile mümkündür" ifadelerini kullandı.

Benyamin Netanyahu Fotoğraf: Menahem KAHANA/POOL/AFP

Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasına yönelik olası adımlara karşı da mücadele vereceklerini vurgulayan Netanyahu, "Hamas ve diğer aşırı gruplar tarafından 7 Ekim'de gerçekleştirilen katliamın ardından bu şekilde bir (Filistin devletini) tanıma, terörizmin ödüllendirilmesi ve gelecekteki barış çabalarının engellenmesi anlamına gelecektir" dedi.

ABD Filistin devletini tanıyacak mı?

Başbakan Netanyahu, bu mesajından önce bir kez daha ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yapmıştı. İsrail gazetesi Maariv, Washington'un İsrail'in onayı olmadan, iki devletli çözüm dahilinde Filistin devletini tek taraflı olarak tanıyabilme ihtimalinin İsrail hükümetinde endişe yarattığını aktardı. Haberde, İsrail'in, ABD yönetiminde, Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni tek Filistin hükümeti altında birleştirilmesini öngören planlarla ilgili "yoğun faaliyetler" yürütüldüğünü tespit ettiği belirtildi.

İki devletli çözüm ile İsrail'le yan yana barış içinde varlığını sürdürecek bağımsız bir Filistin devletinin oluşumundan söz ediliyor. Ancak son yıllarda bu konuda ciddi bir gelişme yaşanmadı.

Reuters,dpa / ET,HT

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