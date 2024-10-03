Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor

İsrail Lübnan'daki saldırılarını sürdürürken ülkenin güneyindeki 20'yi aşkın şehirde tahliye çağrısı yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında geçen yıldan beri bin 900'den fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail'in saldırılarında bir Lübnan askerinin öldürüldüğünü duyuran Lübnan ordusu, İsrail'e geçen Ekim ayından bu yana ilk kez karşılık verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Güneydeki Bint Jbeil bölgesinde bir ordu karakolunun İsrail düşmanı tarafından hedef alınmasının ardından bir asker hayatını kaybetti ve karakoldaki personel ateşin kaynağına karşılık verdi" denildi.

Lübnan Kızıl Haçı da, güneyde yaralıların tahliyesi esnasında İsrail'in saldırısı sonucu dört sağlık görevlisinin yaralandığını ve bir Lübnan askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail'den bu konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, ordu, Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırılarında 15 Hizbullah militanının öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, bölgede 20'den fazla şehrin sakinlerine ise evlerini tahliye etme çağrısı yaptı.

Bu hafta, ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlenen yoğun bombardımanın ardından İsrail, Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın güçlü olduğu bazı bölgelere "kara baskınları" başlattığını duyurmuştu. Yaklaşık bir yıldır devam eden düşük yoğunluklu sınır ötesi çatışmaların ardından yoğun bombardımana başlayan İsrail'in saldırıları sonucu binden fazla kişi hayatını kaybederken, yüzlerce Lübnanlı yerinden oldu.

İsraili'in saldırılarının ardından Beyrut'ta sokakta kalan siviller. Fotoğraf: Marwan Naamani/dpa/picture alliance

Lübnan Sağlık Bakanı'ndan "savaş suçu" açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, Perşembe günü yaptığı açıklamada geçen yıldan bu yana İsrail'in saldırılarında 127'si çocuk toplam bin 974 kişinin öldüğünü duyurdu. Abiad'ın açıkladığı verilere göre, 9 bin 384 kişi de bu saldırılarda yaralandı.

Bakan, saldırılarda 100'den fazla sağlık çalışanının ve itfaiye görevlisinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Abiad, saldırılarda 9 hastanenin, 45 sağlık merkezinin ve yaklaşık 130 ambulans ve itfaiye aracının vurulduğunu belirtti. Yalnızca son üç günde 40'tan fazla sağlık ve itfaiye görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Abiad, "Bu uluslararası hukukun ve anlaşmaların ihlalidir, bunun bir savaş suçu olduğu şüphe götürmez" diye konuştu.

dpa,AFP,AP/SÖ,EC

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