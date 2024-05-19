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İsrail'in hava saldırısında 31 kişi öldü

19 Mayıs 2024

İsrail'in Gazze'ye hava saldırısında 31 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Netanyahu'dan savaş sonrasına dair plan isteyen Bakan Gantz, 8 Haziran'a kadar yanıt gelmezse hükümetten çekilebileceğini dile getirdi.

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Uzakta, üzerinde dumanlar yükselen Refah kentine bakan sırtı dönük iki çocuğun silüeti - (13.05.2024)
Batılı müttefiklerinin uyarıları ve tepkilerine rağmen, İsrail sivillerin sığındığı Refah'a yönelik operasyonunu sürdürüyorFotoğraf: -/AFP

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği hava saldırısında en az 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. El Aksa Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir binaya, Pazar sabaha karşı 03.00 sularında düzenlenen hava saldırısının ardından 31 kişinin cesedinin kendilerine teslim edildiği, ayrıca olayda en az 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Filistin Haber Ajansı WAFA, saldırıda yaralananlar arasında çok sayıda çocuk bulunduğunu ve enkaz altında olduğu tahmin edilen pek çok kişiye yönelik arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. İsrail'in çok sayıda Filistinli sivilin sığındığı güneydeki Refah'a 6 Mayıs'ta kara operasyonu başlatmasından bu yana sert çatışmalar yaşandığı ve İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenlediği aktarılıyor.

Görgü tanıkları da Gazze Şeridi'ndeki binalara gece boyunca İsrail'in hava saldırıları düzenlediğini, Refah'ın bazı bölgelerine topçu ateşleriyle de saldırıldığını haber veriyor. İsrail askerleriyle Hamas militanları arasında son olarak, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nda çatışmalar yaşandığına dair haberler gelmişti. 

Refah'a saldırılarda son durum

Uluslararası toplum tarafından eleştirilen Refah operasyonuna devam eden İsrail ordusu, söz konusu harekat esnasında son olarak Mısır'a sınır bölgesindeki kentte kaçakçılara ait çok sayıda tünelin tespit ediliğini öne sürdü. Ayrıca ordu sözcülüğü tarafından, Hamas'ın, mevcut krizin başladığı 7 Ekim'deki saldırıları sırasında kullandığı tünelin de tespit edildiği iddia edilerek, bazı tünellerin ise kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

800 bin kişi Refah'ı terketti

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) verilerine göre, İsrail'in Refah'a operasyonu başlattığı iki haftadan beri 800 bin kişi bölgeden ayrıldı. Refah halkının yarısının yine sokağa terkedildiğini belirten UNRWA Direktörü Philippe Lazzarini, sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Siviller için Gazze Şeridi'nde güvenli yer yok" ifadesini kullandı:

İsrail Refah'a saldırısını, orada olduğunu iddia ettiği son Hamas birliğini etkisiz hale getirmek için düzenlediğini öne sürüyor. 

İsrail ordusu, İsrail hükümetinin bugün bölgede olan ABD Başkanı Joe Biden'in Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a Refah'tan ayrılan sığınmacıların sayısına ve durumuna dair bilgi vereceğini duyurdu. Sullivan'ın bugün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Joav Galant ve diğer savaş kabinesi üyeleri ile görüşeceği, görüşmede Refah operasyonuyla, Hamas ile savaş sonrasına dair İsrail'in planlarının ele alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Netanyahu'ya savaş sonrasına dair planlarını açıklaması için sadece dışarıdan değil, ülke içinden de baskılar giderek artıyor. Savaş kabinesi üyelerinden Bakan Benny Gantz, dün gece İsrail Başbakanı Netanyahu'ya savaş sonrası dönem ile ilgili Gazze Şeridi'ne ait planlarını açıklaması için 8 Haziran'a kadar mühlet vererek, aksi takdirde partisinin hükümetten çekilebileceğini dile getirdi.

 

dpa,AFP / ET,ETO

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