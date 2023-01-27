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İsrail ordusunun Cenin'de hedef aldığı bir bina
İsrail ordusunun Cenin'de hedef aldığı bir binaFotoğraf: Ayman Nobani/dpa/picture alliance
Politikaİsrail

İsrail'in Cenin baskını sonrası gerilim tırmanıyor

1 saat önce

Batı Şeria'da dokuz Filistinlinin öldürüldüğü baskın sonrası Gazze'den İsrail'e roket saldırıları gerçekleştirildi. İsrail ordusu hava saldırılarıyla karşılık verdi.

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Cenin Mülteci Kampı'nda dokuz kişinin öldürüldüğü baskının ardından İsrail ile Filistin arasındaki gerilim yeniden yükseldi.

İsrail, Gazze'deki militanlarca baskına karşılık olarak düzenlenen roket saldırılarına hava saldırılarıyla yanıt verdi. Saldırılarda iki taraftan da ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail ordusu, hava saldırılarında Hamas'ın askeri eğitim ve roket yapım noktalarını hedef aldığını duyurdu. Ordu, İsrail'e atılan beş roketten üçünün hava sistemlerince vurulduğunu, birinin boş bir alana, bir diğerininse Gazze sınırları içine düştüğünü açıkladı.

İsrail hava saldırısının ardından Gazze'de çekilen bir fotoğraf
İsrail hava saldırısının ardından Gazze'de çekilen bir fotoğrafFotoğraf: Fatima Shbair/AP/picture alliance

Roket saldırılarını şu ana kadar Gazze'deki hiçbir grup üstlenmedi. Ancak hem Hamas hem de İslami Cihad, Batı Şeria'daki Cenin kentindeki mülteci kampına İsrail askerlerince düzenlenen baskında dokuz Filistinlinin öldürülmesinin ardından misilleme sözü vermişti.

Söz konusu baskın, Birleşmiş Milletler kayıtlarının tutulmaya başlandığı 2005 yılından beri Batı Şeria'da en fazla insanın öldürüldüğü İsrail operasyonu oldu.

İsrail ordusu, bu baskını "bir İslami Cihad terör ekibini yakalamak" için düzenlediğini belirtti.

Filistin tarafı, baskında ölenlerden dördünün İslami Cihad, ikisinin Hamas, birinin de El Fetih mensubu olduğunu duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Filistinli kaynaklar operasyonda ölenlerden ikisinin sivil olduğunu bildirdi. Associated Press de en az bir sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Baskının ardından Filistin yönetimi İsrail ile güvenlik işbirliğini sonlandırdığını açıkladı.

Batı Şeria'da dün ayrıca Ramallah yakınlarındaki El Ram bölgesinde de bir Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

Her iki olayın ardından Batı Şeria'da bu yıl öldürülen Filistinli sayısı 30'a yükseldi.

DW,AP,AFP/CÖ,HT

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