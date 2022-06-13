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Fotoğraf: DEBBIE HILL/newscom/picture alliance
PolitikaTürkiye

İsrail’den vatandaşlarına "İstanbul‘u terk edin" çağrısı

2 saat önce

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "İran ajanlarının saldırı hazırlığında olduğunu" öne sürerek, İstanbul’da bulunan İsrailli turistlerin "en kısa zamanda" ülkelerine dönmesini istedi.

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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'de bulunan İranlı aktivistlerin İstanbul'da İsraillilere yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğunu öne sürerek vatandaşlarına "mümkün olan en kısa sürede" Türkiye'den ayrılmaları çağrısında bulundu. Ortada, "Gerçek ve yakın bir tehlike olduğunu" dile getiren Lapid, İran'ın İstanbul'da tatil yapan İsraillilere yönelik çok sayıda terör saldırısı planladığını ifade etti.

Bakan Lapid açıklamasında, "Şu an İstanbul'da iseniz, en kısa sürede İsrail'e dönün. İstanbul'a uçak bileti aldıysanız iptal edin. Hiçbir tatil hayatınızdan değerli değildir" dedi. Yair Lapid ayrıca, çok gerekli olmadığı müddetçe Türkiye'ye gidilmemesi tavsiyesinde bulundu.

İsrailli turistlerin kaçırılma girişimi iddiası

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Mayıs ayında Türkiye'de bulunan İsrailli turistleri kaçırma girişimi, son anda İsrail hükümetinin bundan haberdar olması ve Türk güvenlik birimleri ile iletişime geçerek yardım istemesi sayesinde engellendi. İsrailli turistleri kaçırmakla görevlendirilen İran ajanlarının hangi ülke vatandaşı olduğu, kaç kişi oldukları ve Türkiye'de tutuklanıp tutuklanmadıkları gibi ayrıntılar ise bilinmiyor.

Dışişleri Bakanı Lapid açıklamasında, söz konusu operasyona da dolaylı bir ifade ile değinerek, kısa süre önce Türkiye'de bulunan ve ülkelerine dönen bazı İsraillilerin, "hayatlarının kurtarıldığından haberdar olmadığını" dile getirdi.

Hüdai suikastı

22 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızları'nda görevli Albay Seyyid Hüdai evinin önünde, otomobilinin içinde iken, motosikletle yanaşan kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. İran bu suikasttan İsrail'i sorumlu tutuyor. Tahran ayrıca, İran'ın nükleer tesislerine ve askeri personeline düzenlenen saldırıların arkasında da İsrail'in olduğunu iddia ediyor.

İsrailli yetkililere göre İran, İsrailli turistlere saldırarak Seyyid Hüdai suikastına karşı misilleme yapmak istiyor.

AFP,DW / ET,BK

 

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