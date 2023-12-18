İsrail'den savaşta "yeni aşama" mesajı

Tel Aviv'de temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Austin, İsrail'e Gazze'de sivil halkın korunması çağrısını yineledi. İsrail Savunma Bakanı ise Gazze'deki savaşta yeni bir aşamaya geçeceklerini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Tel Aviv'deki temaslarında İsrail'e desteği sürdürecekleri mesajını verirken Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için yardımların artırılması çağrısı yaptı.

Savunma Bakanı Austin Tel Aviv'de İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Savunma Bakanı Austin, radikal İslamcı Hamas'a karşı mücadelesinde İsrail'i askeri olarak desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı. Washington'un "İsrail'in en büyük dostu" olduğunu belirten Austin, "önemli mühimmat, taktik araçlar ve hava savunma sistemleri" göndermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Gallant ile görüşmede Gazze Şeridi'nde sivil kayıpların nasıl azaltılacağını da ele aldıklarını belirten Austin, "Çatışmalar sırasında sivil halkın korunması ve Gazze'ye insani yardımın devamı için çağrılarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. Austin, Gazze Şeridi'nde yerlerinden edilen yaklaşık 2 milyon kişi için insani yardımın hazır edilmesi ve bu yardımın daha iyi dağıtımının sağlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gallant'ın açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Gallant ise ortak basın toplantısında Gazze'deki savaşta kademeli olarak yeni bir aşamaya geçeceklerini belirtti. Gallant, "Yakında Gazze Şeridi'nin farklı bölümlerini birbirinden ayırabilecek durumda olacaklarını" belirterek "Görevimizi tamamladığımız her bölümde kademeli olarak yeni bir aşamaya geçeceğiz" dedi. Gallant, bu aşamaya gelindiği zaman da Filistinlilerin bu bölgeye yeniden dönebileceğini, bunun da muhtemelen önce Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlayacağını söyledi.

Batı Şeria çağrısı

Austin'in yaptığı açıklamaya göre görüşmede Batı Şeria'daki durum da gündeme geldi. Austin, Batı Şeria'da istikrarın acilen yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulmasının şart olduğunun altını çizdi.

Batı Şeria'daki Sağlık Bakanlığının verilerine göre İsrail ordusunun bugün El Faria Mülteci Kampında düzenlediği operasyonda dört Filistinli öldürüldü.

ABD, İsrail'e diplomatik ve askeri destek vermesine rağmen, son günlerde Washington'dan Netanyahu hükümetine yönelik daha sert açıklamalar geliyor. Başkan Joe Biden geçen haftaki açıklamasında Hamas ve siviller arasında ayrım yapmadan bombardımanı sürdürmesi nedeniyle İsrail'in uluslararası düzeyde desteği kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Gazze'de can kaybı 19 bini aştı

AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de Sağlık Bakanlığının Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi. Saldırılar sonucu 52 bin 286 kişi de yaralandı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırısı sonucu ise bin 200 kişi hayatını kaybetmiş, Hamas tarafından 240 kişi de rehin alınmıştı.

rtr, AFP/JD, BK