İsrail’den İran’a misilleme uyarısı: Vururuz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şam'daki konsolosluğuna füze saldırısı düzenlenen İran'ı misilleme yapmaması için uyardı. ABD'den de İsrail'e destek açıklaması geldi.

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Her kim bize zarar verir ya da zarar vermeyi planlarsa biz de ona zarar veririz" diyerek İran'ın ülkesine saldırması halinde bunun sonuçlarına katlanması gerekeceğini söyledi.

Güvenlik kabinesi toplantısı öncesinde açıklama yapan Netanyahu, İran'ın yıllardır doğrudan veya vekilleri aracılığıyla İsrail'e karşı faaliyetler yürüttüğünü kaydetti, "İsrail bu nedenle İran ve vekillerine karşı, savunma ve saldırı amaçlı olarak eyleme geçiyor" diye konuştu.

İsrail'in olası saldırılar karşısında kendisini savunacağını söyleyen Netanyahu, "Basit bir ilke uyarınca hareket edeceğiz: Her kim bize zarar verir ya da zarar vermeyi planlarsa biz de ona zarar veririz" dedi.

İran'ın missileme tehdidi

İran, 1 Nisan'da Şam'daki İran büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlenen saldırı sonrasında misilleme tehdidinde bulunmuştu.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'den intikam alınacağını, "İsrail buna pişman olacak" açıklamasıyla duyurmuştu.

Şam’daki İran büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yedi kişi hayatını kaybetmişti. Fotoğraf: Firas Makdesi/REUTERS

İsrail'in resmi olarak üstlenmediği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ikisi general rütbesinde toplam yedi mensubu hayatını kaybetmişti.

Washington İsrail'e destek açıkladı

Bu arada İran'ın misilleme tehdidinin dün Netanyahu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde de ele alındığı açıklandı.

Beyaz Saray, bu tehditlerle ilgili olarak Biden'ın ABD'nin desteğini Netanyahu'ya ilettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu. Fotoğraf: Avi Ohayon/Israel Gpo/Zumapress/imago images

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, ABD'nin İsrail'e bir dizi tehdide karşı kendisini savunması için verdiği desteğin "sarsılmaz" olduğunu söyledi.

Axios haber portalının İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre

İsrail gelişmeleri müttefiki ABD ile görüştü, İran'ın Suriye'deki saldırıya misilleme olarak kendi topraklarından İsrail'e bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'in güçlü bir yanıtıyla karşılaşacağını ve bunun mevcut ihtilafı başka bir boyuta taşıyacağını iletti.

İsrail teyakkuzda

İran ile gerilimin tırmanması üzerine hava savunmasını güçlendirmek amacıyla önlemler alan İsrail'in muharip birliklerinin ev izinlerini askıya aldığı, yedek askerlerini de göreve çağırdığı bildiriliyor.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari , ülkedeki GPS konumlandırma sisteminin "tehditleri etkisiz hale getirmek" amacıyla kasıtlı olarak devre dışı bırakıldığını doğruladı. İsrail medyası bunun sebebinin İran'dan gelen tehditler olduğunu öne sürdü.

Bu arada Hagari, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda jeneratör satın almaya, gıda stoklamaya ve ATM'lerden para çekmeye gerek olmadığını yazdı.

AFP, dpa/ DA, BK

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