İsrail'den İran'a karşı "diplomatik atak"

Ülke topraklarına geçen hafta sonunda İran tarafından saldırı düzenlenen İsrail, 32 devlete çağrıda bulunarak, İran Devrim Muhafızları'na karşı tutumlarını sertleştirmelerini istedi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Füze ve insansız hava araçları (İHA) ile yapılan saldırıya askeri cevabın yanında ben de diplomatik atak başlatıyorum" ifadelerini kullandı. 32 ülkeye mektup gönderdiğini ve tüm dünyadan düzinelerce önde gelen isimle konuştuğunu belirten Katz, İran'ın zayıflatılması ve etkisinin azaltılması için Devrim Muhafızları'nın terör örgütü statüsüne alınmasını talep etti. Katz, söz konusu mesajını, "İran durdurulmak zorunda - geç olmadan" diyerek bitirdi:

Bakan Katz, mektup gönderdiği 32 ülkenin ismini ise kamuoyu ile paylaşmadı.

ABD tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen İran Devrim Muhafızları'na Avrupa Birliği (AB) tarafından da yaptırımlar uygulanıyor.

Bettel'den Devrim Muhafızları açıklaması

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, AB dışişleri bakanlarının katıldığı video konferans öncesinde yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olarak sınıflandırılması konusunda temkinli mesajlar verdi. Alman ZDF televizyonunda katıldığı Morgenmagazin programında soruları yanıtlayan Bettel, böyle bir kararın verilebilmesi için AB'ye üye ülkelerden birinde terör faaliyetlerine ilişkin bir mahkeme kararı verilmesi gerektiğini ayrıca Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine almanın İran ile iletişim kanallarını kapatabileceğini dile getirdi.

Tahran yönetimi, Cumartesiyi Pazar gününe bağlayan gece kendi topraklarından İsrail'e yüzlerce füze ve İHA ile saldırıda bulunmuş, İsrail ise İran tarafından yollanan 300'den fazla füze ve İHA'nın büyük çoğunluğunun havada imha edildiğini duyurmuştu. İsrail'in hava sahasını savunmasına ABD, İngiltere ve Ürdün'ün de destek verdiği bildiriliyor.

İran söz konusu saldırıyı, 1 Nisan tarihinde Şam'daki konsolosluk binasına yapılan hava saldırısının intikamı olarak nitelendiriyor. İran'ın Şam Büyükelçiliği binasının yanında bulunan konsolosluğa yapılan ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, aralarında Devrim Muhafızları'nın iki generalinin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

AFP/ET,JD

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