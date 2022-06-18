  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Türkei Istanbul Coronavirus Ausgangssperre
Fotoğraf: Ozan Kose/APF/Getty Images
Politikaİsrail

İsrail'den vatandaşlarına İstanbul'da saldırı uyarısı

3 saat önce

İsrail basınındaki haberlere göre, İran’ın bu hafta sonu İstanbul’da İsrail vatandaşlarını hedef alan bir saldırı düzenleyeceğini belirten üst düzey yetkililer vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87srailden-i%CC%87ran-t%C3%BCrkiyede-ter%C3%B6r-sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1-d%C3%BCzenleyecek-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-62176311

İsrailli üst düzey yetkililer ellerinde İranlı ajanların bu hafta sonunda İstanbul’da saldırı düzenleyeceğine ilişkin somut deliller olduğunu belirterek, saldırıda İsrail vatandaşlarının kaçırılması veya öldürülmesinin hedeflendiği uyarısında bulundu.

İsrail basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlere göre, İsrailli yetkililer vatandaşlarına İstanbul'dan en kısa sürede ayrılma tavsiyesinde bulundu. Yetkililer, ülkeden ayrılamayan vatandaşlarının da otel odalarında kalmalarını, kapılarını kitlemelerini ve kapıyı tanımadıkları kişilere açmamalarını tavsiye etti.

İsrail merkezli gazete Haaretz’te yer alan haberde, saldırı hazırlığında olan hücre sayısının birden fazla olmasının, güvenlik güçlerinin saldırıları engelleme kabiliyetini azaltma ihtimalinden söz ediliyor.

Cuma günü Türkiye'deki olası tehditlere ilişkin bir toplantı düzenleyen İsrail güvenlik makamları, saldırganların hedeflerindeki kişilere yerli veya turist rehberi olarak yaklaşabileceği ihtimali üzerinde de durdu.

İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, Türkiye ve İsrail güvenlik güçleri Cuma günü İstanbul sokaklarında saldırganları aradı. Türkiye ve İsrail istihbarat servislerinin, geniş bir İranlı ajan ağının planladıkları saldırıları engellediklerine ilişkin teyit edilmemiş raporlar kısa süre önce basına yansımıştı.

Yair Lapid, Außenminister von Israel
Yair LapidFotoğraf: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Geçen Pazartesi günü İsrail, İstanbul için en yüksek seyahat uyarısını yayınlamış ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etmişti. İsrail Mayıs ayı sonunda da terör tehdidi altında bulunduğunu ifade ettiği Türkiye’ye seyahat uyarısında bulunmuştu. Söz konusu uyarı, İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi'nin, Tahran'da Devrim Muhafızları mensubu Albay Seyyid Hüdai'nin öldürülmesinin ardından misilleme tehdidinde bulunmasının ardından gelmişti. İran, saldırıdan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutuyor.

Türkiye’de yaklaşık 2 bin İsrailli'nin bulunduğu tahmin ediliyor.

DW,dpa/BÜ,JD

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Siber hukuk uzmanı Yaman Akdeniz

"Binlerce kişi yargılanma ile karşı karşıya kalacak"

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransız parlamentosunda siyasi felç ihtimali

Fransız parlamentosunda siyasi felç ihtimali

Politika
5 saat önce
Alican Razı

Alican Razı'nın ölümüne ilişkin 2 yıl sonra iddianame

Alican Razı'nın ölümüne ilişkin 2 yıl sonra iddianame

Politika
20 saat önce
NATO'ya üye ülkelerin bayrakları

NATO ittifakın doğu kanadını güçlendirecek

NATO ittifakın doğu kanadını güçlendirecek

Politika
17 Haziran 2022
"Dezenformasyon yasası" olarak bilinen kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

"Dezenformasyon" teklifi komisyonda kabul edildi

"Dezenformasyon" teklifi komisyonda kabul edildi

Politika
16 Haziran 2022
Diyarbakır Adalet Sarayı

Tutuklanan 16 gazeteci "terör örgütü üyeliği" ile suçlanıyor

Tutuklanan 16 gazeteci "terör örgütü üyeliği" ile suçlanıyor

Hukuk ve Adalet
16 Haziran 2022
Tahir Elçi, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015 günü çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti.

Tahir Elçi cinayeti: Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

Tahir Elçi cinayeti: Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek

Hukuk ve Adalet
15 Haziran 2022
Ana sayfaya dön