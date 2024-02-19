İsrail'den Hamas'a Ramazan'a kadar süre

İsrail, Gazze'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı kara operasyonuyla ilgili tarih verdi.

İsrail Savaş Kabinesi bakanlarından Benny Gantz, Gazze'deki savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyon sivil için son sığınak konumundaki Refah kentine yönelik olası kara operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm dünya ve Hamas liderleri artık şunu bilmeli ki, eğer Ramazan'a kadar tüm rehineler evlerinde olmazsa, savaş Refah bölgesi dâhil her yerde devam edecek" dedi.

Kudüs'teki bir konferansta konuşan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gantz, söz konusu kara operasyonunun, "sivil can kaybının mümkün mertebe azaltılabilmesi için Amerikalı ve Mısırlı ortaklarla diyalog ve koordinasyon içinde" gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ancak sivillerin olası bir kara operasyonundan önce Gazze içinde yerleştirilebilecekleri güvenli bir yer bulunmamasından ötürü yaşanan endişeler nedeniyle olası bir tahliye planına dair belirsizlikler sürüyor.

Ramazan bu yıl 10 Mart'ta başlayacak.

Gazze'nin Refah kentini havadan vuran İsrail, daha önce bu bölgeye yönelik olası kara operasyonuyla ilgili belli bir tarih vermemişti. Birçok ülke ve uluslararası yardım kuruluşu, Gazze'de İsrail askerlerin girmediği son büyük kent olan Refah'a yönelik bir kara operasyonunun insani açıdan yeni bir felaket yaşanmasına neden olacağı uyarısında bulunmuştu.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden dâhil birçok liderin böyle bir harekâta girişilmemesi için yaptığı çağrıyla birlikte giderek artan uluslararası baskıya rağmen geri adım atmayan İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu, savaşın Refah'a yönelik kara operasyonu olmadan tamamlanamayacağını savunuyor.

Kudüs'teki konferansta konuşan Netanyahu, rehine anlaşması olsun ya da olmasın, Hamas'a karşı "mutlak bir zafer kazanabilmek için bu işi bitirme" sözü verdi.

Refah kentindeki bir fırından ekmek almaya çalışan Filistinliler Fotoğraf: Fatima Shbair/AP Photo/picture alliance

Anlaşma için umutlar azalıyor

Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için haftalardır yürütülen diplomatik girişimlerde hâlen sonuca ulaşılamadı. İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanabilmesi için gerçekleştirilen müzakerelerde arabuluculuk yapan Katar, olası bir anlaşmaya yönelik umutların giderek azaldığını duyurdu.

Hamas ve beraberindeki Filistinli grupların 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırılarda, birçoğu sivil olmak üzere yaklaşık bin 200 kişi öldürülürken 240 civarında kişi de kaçırılmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki bu bölgeye düzenlediği hava saldırılarında ve kara operasyonunda ise şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk, en az 28 bin 858 kişi öldürüldü.

Hamas, Kasım ayındaki bir haftalık ateşkes sırasında 240 Filistinli mahkûma karşılık 100'den fazla rehineyi serbest bırakmıştı. İsrail, Hamas'ın elinde şu an 136 rehine olduğunu tahmin ediyor. İsrail ordusu bu rehinelerden 31'inin ölü olduğunun düşündüldüğünü açıklamıştı.

İsrail, rehinelerin birçoğunun ve Hamas lider kadrosunun Refah'ta olduğuna inanıyor.

DW,AFP/CÖ,BÖ

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