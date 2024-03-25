İsrail'den dört Avrupa ülkesine Filistin tepkisi

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bir Filistin devletini tanıma yönünde girişimde bulunan dört Avrupa ülkesine tepki gösterdi. Katz, bunun çatışmanın çözümünden uzaklaşılmasına neden olacağını savundu.

İsrail, Filistin devletini tanıma konusunda girişimde bulunan dört Avrupa ülkesine tepki gösterdi. Pazartesi günü yapılan açıklamada, bu ülkelerin planlarının "terörizmi ödüllendirmek" anlamına geleceği ve bu adımın taraflar arasında gerilimi düşürme şansını azaltacağı belirtildi.

İspanya, Cuma günü Orta Doğu barışı adına Gazze Şeridi ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bir Filistin devletini tanımaya yönelik ilk adımları atma konusunda İrlanda, Malta ve Slovenya'yla mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

"Çözümden uzaklaştırır"

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "7 Ekim katliamının ardından bir Filistin devletini tanımak, Hamas ve diğer Filistinli terör örgütlerine İsraillilere ölümcül saldırılar düzenlemelerinin Filistinlilere siyasi jestler verilmesi ile karşılık bulacağı mesajını verecektir" diye yazdı.

Çatışmanın çözümünün ancak taraflar arasında doğrudan müzakereyle mümkün olabileceğini savunan Bakan, "Bir Filistin devletinin tanınmasına yönelik herhangi bir angajman, ancak çözümden uzaklaşılmasına ve bölgedeki istikrarsızlığın artmasına neden olur" ifadelerini kullandı.

Katz, kast ettiği çözümün ne olduğuna ilişkin ise bir detay vermedi. İsrail'in mevcut koalisyon hükümetinde son dönemde şiddet eylemlerini artıran İsrailli yerleşimcileri savunan aşırı sağcılar da bulunuyor. Söz konusu grup, bir Filistin devletine katı surette karşı çıkıyor.

Reuters/SÖ,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?