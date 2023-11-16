İsrail'den Erdoğan'a "terör destekçisi" yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'de yaşananlarla ilgili olarak İsrail'e "terör devleti" demesi İsrail'de tepki çekti. Başbakan, Dışişleri Bakanı ve ana muhalefet lideri, Erdoğan'ı terörü desteklemekle suçladı.

Başbakan Benyamin Netanyahu, "Erdoğan'ın İsrail'e terör devleti dediğini, ancak gerçekte kendisinin Hamas'ın terör devletini desteklediğini" söyleyerek Erdoğan'ın bizzat Türkiye içindeki Türk köylerini bile bombalamış olduğunu" iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de "Koyu teröristlere ev sahipliği yapan ve terör örgütlerini teşvik edenler İsrail devletine ahlâk dersi vermemelidir" dedi. Cohen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı gerçekleri çarpıtmakta ve bir kez daha tarihin yanlış tarafında durmaktadır. İsraillilere yönelik 7 Ekim katliamını yücelten İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'in yanında" ifadelerini kullandı.

Cohen İsrail'in bir hukuk devleti olduğunu ve uluslararası hukukla uyumlu hareket ettiğini de savundu, "İsrail, IŞİD'den daha kötü bir terör örgütü olan Hamas'a karşı savaşını sürdürecektir" dedi.

Eski başbakanlardan, şimdiki ana muhalefet lideri Yair Lapid de X hesabından bir paylaşım yaparak "Korkunç bir insan hakları karnesine sahip biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ahlâk dersi almayacağız. İsrail, Hamas-IŞİD'in zalim teröristlerine karşı kendini savunmaktadır. Bunlardan bazılarının Erdoğan'ın çatısı altında faaliyet göstermelerine izin verilmektedir" dedi.

İsrailli yetkililer, IŞİD benzetmesine vurgu yapmak üzere Hamas için "Hamas-IŞİD ifadesini kullanıyor. Lapid, başbakan olduğu dönemde, geçen yıl Eylül ayında Türkiye'yi ziyaret ederek Erdoğan ile bir araya gelmiş, iki lider görüşme sonrasında normalleşme süreciyle ilgili olumlu mesajlar vermişti.

Erdoğan'ın açıklaması

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "İsrail'in, evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle, kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü sergilediğini" ifade ederek "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir. Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorsun. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir siyasi parti. Seçimi kazandıktan sonra da hakkını, haklarını elinden aldınız. İsrail, Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim" demişti.

Erdoğan Başbakan Netanyahu'ya seslenerek "Sende atom bombası var mı yok mu? Sıkıysa açıkla ama açıklayamaz. Ey İsrail sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, neye sahip olursan ol ama gidicisin" ifadelerini kullanmıştı.

DW/BK, JD

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