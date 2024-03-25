İsrail'den ABD'ye "çekimser kalma" tepkisi

BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Gazze'de "acil ateşkes" talep eden karar tasarısında çekimser kalmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Washington'a gidecek üst düzey İsrail heyetinin ziyaretini iptal etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze Şeridi'nde "acil ateşkes" talep eden karar tasarısı için yapılan oylamada Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) çekimser kalmasına İsrail sert tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, kabul edilen karar tasarısının, rehinelerin serbest bırakılmadan ateşkes sağlanması için uluslararası baskının artması yönünde Hamas'ı umutlandıracağı belirtildi. Açıklamada, ABD'ye gidecek üst düzey İsrail heyetinin ziyaretinin de iptal edildiği bildirildi.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Zachi Hanegb'in bugün ABD'ye giderek, üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyordu. Görüşmede Washington'daki yetkililerin, ABD ve diğer müttefiklerin karşı çıktığı İsrail'in Refah'a yönelik kara harekâtı planları yerine diğer seçenekleri sunması öngörülüyor ve Gazze Şeridi'ndeki sivil halk için insani yardımın artırılmasının ele alınması planlanıyordu.

Washington: Büyük hayal kırıklığına uğradık

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, İsrail heyetinin ziyareti iptal etmesinin "büyük hayal kırıklığı" yarattığını söyledi. Kirby, "Refah harekâtına alternatif olabilecek ayrıntılı görüşmeler yapmak üzere İsrail heyetinin Washington'a gelmeyecek olmasından dolayı büyük hayal kırıklığına uğradık" şeklinde konuştu.

John Kirby Fotoğraf: Ken Cedeno/UPI/newscom/picture alliance

Kirby, Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen karar tasarısını ABD'nin veto etmemesini de savunarak, bunun "siyaset değişikliği" anlamına gelmediğini vurguladı. Metnin Hamas'ı kınamaması nedeniyle ABD'nin çekimser oy kullandığını kaydeden Kirby, halen Hamas'ın elindeki 130 rehineye atıfta bulunarak, "Rehine anlaşmasının bir parçası olarak ateşkesi destekleme konusundaki tutarlılığımız sürüyor" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield de, karar tasarısında öngörülen ateşkesin ancak Hamas'ın rehineleri serbest bırakmaya başlaması ile hayata geçirilebileceğini vurguladı. Thomas-Greenfield, "bunun ateşkesi sağlamanın tek yolu" olduğunu söyledi.

BMGK'de kabul edilen karar tasarısında, Gazze'de "kalıcı ve sürdürebilir ateşkese" dönüşecek şekilde "Ramazan ayında bütün taraflar tarafından uyulacak acil ateşkes" sağlanması talep edildi. 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada 14 üye kabul oyu kullanırken, BMGK'nin daimî üyelerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çekimser kaldı. Daha önceki karar tasarılarını veto eden ABD'nin bu kez çekimser kalması sonucu karar tasarısının kabul edilmesi mümkün oldu.

AFP,dpa / JD,ET

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