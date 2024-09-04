İsrail'de Netanyahu'ya "anlaşmayı imzala" çağrısı

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde bulunan altı rehinenin daha cansız bedenine ulaşılmasının ardından İsrail'de ateşkes talebiyle düzenlenen protesto gösterileri üçüncü gününde de devam etti.

Tel Aviv'deki gösteriye katılan yüzlerce kişi, Hamas'ın elindeki rehinelerin kurtarılması için Netanyahu hükümetine ateşkes sağlanması çağrısını tekrarladı. Göstericilerin ellerindeki İsrail bayraklarının yanı sıra rehinelerle dayanışmayı sembolize eden sarı bayrakların dikkati çektiği gösteride, "Anlaşmayı imzala" yazılı dövizler taşındı. Bazı göstericilerin de "Rehinelerin kanı hükümetin elinde" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Göstericiler, hâlâ hayatta olan rehinelerin sağ olarak kurtarılması için zamanın daraldığını savunuyor. İsrail'in tahminlerine göre Hamas'ın elindeki yaklaşık 100 rehineden 65'inin hayatta olduğu belirtiliyor.

Birçok İsrailli, hayatını kaybeden rehinelerin sayısının artmasından Başbakan Benyamin Netanyahu'yu sorumlu tutarak Hamas'ın elindeki rehinelerin kurtarılması için ateşkes sağlanmasını talep ediyor. Salı akşamı düzenlenen gösteride de konuşan bir rehine yakını, Başbakan Benyamin Netanyahu'yu "ateşkes anlaşmasını her seferinde engellemeye" çalışmakla suçladı.

Göstericiler, Netanyahu'ya ateşkes anlaşmasını imzalaması çağrısı yaptı Fotoğraf: Ariel Schalit/AP/picture alliance

Salı akşamı düzenlenen protesto gösterisi öncesinde de Başbakan Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi (Salahaddin) Koridoru'nun kontrolünün İsrail'de olması gerektiği yönündeki ısrarını tekrarladı. Hamas ise uzlaşmaya varılabilmesi için İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi gerektiğini vurguluyor.

Gantz'dan Netanyahu'ya suçlama

Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'nun kontrolünün İsrail'de olması yönündeki ısrarına muhalif siyasetçi Benny Gantz'dan da tepki geldi.

Benny Gantz Fotoğraf: ABIR SULTAN/EPA

Eski Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, İsrail'in gerekirse Philadelphi Koridoru'na dönme imkanının olduğunu vurgulayarak, "Philadelphi operasyonel bir sınama, ancak varoluşsal bir tehdit değil" dedi. İsrail'in Hamas'ın elindeki rehinelerin geri getirilmesine odaklanması gerektiğini belirten Gantz, "Bedeli ağır da olsa rehineleri geri getirmek zorundayız" şeklinde konuştu. Netanyahu'yu ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını engellemekle suçlayan Gantz, Netanyahu'nun kendi iktidarını korumaya çalıştığını savundu.

Gantz, Netanyahu'nun Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları sonrasında kurduğu Savaş Kabinesi'nde yer almış, Netanyahu'nun Gazze'de izlediği siyaseti eleştirerek Haziran ayında Savaş Kabinesi'nden istifa etmişti.

AP, dpa/JD, BK

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