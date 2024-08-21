İsrail'de kibbutz yönetimlerinden 7 Ekim törenine boykot

İsrail hükümetinin 7 Ekim saldırısının kurbanları için düzenlemeyi planladığı resmi anma törenini boykot etmeyi planlayan kibbutz yönetimlerinin sayısı artıyor.

İsrail medyasındaki haberlere göre, kibbutz köylerinden Nirim ve Be'eri'nin ardından Nahal Oz ve Kfar Aza da resmi anma törenine katılmayacağını bildirdi. Birçok kibbutz yönetimi resmi törene katılmak yerine özel anma töreni düzenleyeceğini duyurdu.

Medyaya yansıyan haberlere göre, çok sayıda kibbutzu çatısı altında toplayan Kibbutz Hareketi de İsrail hükümetini eleştiriyor. Kibbutz Hareketi, Hamas'ın saldırısının yıldönümünün "bir diktatörlükte olduğu gibi siyasetle kirletilmemesi ve ucuz bir propaganda etkinliğine dönüşmemesi gerektiğini" belirtti.

Kfar Aza kibbutzu da beşi Kfar Aza'dan olmak üzere toplam 109 rehine hâlâ Hamas'ın elindeyken, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırında yaşayanlar evlerinden tahliye edilmişken ve askerler hâlâ cephede savaşırken hükümetin anma töreni planlamasının "hayal kırıklığı" yarattığını ifade etti. Yapılan açıklamada, bunun yerine hükümetin rehinelerin kurtarılmasına odaklanması gerektiği vurgulandı. Kibbutz yönetimi, büyük çaplı resmi bir anma töreni yerine bayrakların yarıya indirilmesini, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını ve sirenlerin çalınmasını önerdi.

İsrail'de kabine, Pazar günü yaptığı toplantıda devlet töreninin düzenlenmesinde yetkiyi Ulaştırma Bakanı Miri Regev'e verdi. Medyadaki haberlere göre, canlı olarak ve seyircisiz yayınlanması planlanan anma töreninde 7 Ekim'deki katliamın görüntülerinin yer alması planlanıyor.

ABD ve AB'nin terör örgütleri listesindeki Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda İsrail'in verdiği bilgilere göre 800'den fazla sivil ve yaklaşık 370 askeri öldürmüş, yaklaşık 250 kişiyi de kaçırarak rehin almıştı. İsrail ile Hamas arasındaki esir takası sonucu bu rehinelerin bazıları serbest kalmış, birkaçı da İsrail ordusunun operasyonu ile kurtarılmıştı. Hamas'ın elinde ölüler dahil yaklaşık 109 rehinenin bulunduğu tahmin ediliyor.

KNA/JD, BK

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