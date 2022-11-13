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İsrail'de hükümeti kurma görevini alan Eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu (solda) ve bu görevi ona veren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - (13.11.2022)
Benyamin Netanyahu ve Isaac HerzogFotoğraf: Maya Alleruzzo/AP/picture alliance
Politikaİsrail

İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'da

1 saat önce

İsrail'de parlamento seçimlerini kazanan cephenin lideri Benyamin Netanyahu'ya Cumhurbaşkanı Herzog tarafından hükümeti kurma görevi verildi. Netanyahu daha önce iki ayrı dönemde 15 yıl başbakanlık yapmıştı.

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İsrail'de, 1 Kasım'da yapılan seçimleri kazanan cephenin lideri, eski başbakan Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Netanyahu'nun önderliğinde seçime giren; muhafazakarlar, aşırı sağcılar ve dini partilerden oluşan cephe, seçimlerde 120 sandalyeli İsrail meclisinde (Knesset) 64 sandalye kazanarak çoğunluğu ele geçirmişti.

Daha önce birçok kez başbakanlık görevini yürüten 73 yaşındaki Benyamin Netanyahu hakkında halihazırda bir yolsuzluk davası görülüyor. Netanyahu söz konusu iddiaları reddederken, Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail televizyonlarında canlı yayınlanan hükümeti kurma görevinin verilmesi töreninde yaptığı konuşmada, bu davanın hukuki açıdan Netanyahu'nun başbakanlık makamına oturmasına engel olmadığını dile getirdi.

Üç buçuk yılda beşinci seçim

Sekiz partinin ortaklığında, 2021 yılının yaz döneminde kurulan koalisyon hükümetinin sadece 12 ay görevde kalmasının ardından parlamentoda çoğunluğu kaybetmesi üzerine İsrailliler, son üç buçuk yılda beşinci kez parlamento seçimleri için sandık başına gitmişti. Seçim kampanyası döneminde, ülkenin ulusal güvenliği ve yüksek enflasyon oranları belirleyici konular olmuştu.

İsrail Parlamentosu (Knesset)
İsrail Parlamentosu (Knesset)Fotoğraf: Maya Alleruzzo/AP/picture alliance

Hükümeti kurma görevini üstlenen Netanyahu, oluşturacağı kabinede tüm İsrail halkının temsil edilmesi için çabalayacağını belirterek, topluma özellikle İran ve İran'ın nükleer programından kaynaklanan tehdide karşı geniş bir mutabakat çağrısında bulundu.

İsrail yasalarına göre Netanyahu'nun dört hafta içinde yeni hükümeti kurması gerekiyor. Bu konuda başarılı olması durumunda Benyamin Netanyahu üçüncü kez İsrail Başbakanı olacak. Daha önce 1996-1999 ve 2009-2021 yılları arasında bu görevde bulunan Netanyahu, İsrail tarihinin başbakanlık koltuğunda en uzun süre oturan ismi olma özelliğine sahip.

 

Reuters,dpa / ET,HT

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