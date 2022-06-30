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İsrail parlamentosu erken seçimlerin 1 Kasım'da yapılmasını kabul etti
İsrail parlamentosu erken seçimlerin 1 Kasım'da yapılmasını kabul ettiFotoğraf: Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance
Politikaİsrail

İsrail'de 1 Kasım'da erken seçim yapılacak

55 dakika önce

İsrail üç buçuk yılda beşinci kez seçime gidiyor. İsrail Parlamentosu bugün yapılan oylamada feshedildi. Erken seçim tarihi 1 Kasım olarak belirlendi.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87srailde-1-kas%C4%B1mda-erken-se%C3%A7im-yap%C4%B1lacak/a-62312854

Hükümet krizinin yaşandığı İsrail'de parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri meclisin fesh edilmesini onaylarken, erken seçimlerin 1 Kasım'da yapılmasını kabul etti.

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett'in sekiz partiden oluşan koalisyon hükümeti bir milletvekilinin ayrılması sonucu bir yıllık iktidardan sonra İsrail parlamentosu Knesset'te çoğunluğunu kaybetmişti.

Üç buçuk yılda beşinci kez seçime gidilecek ülkede yeni hükümet kurulana kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid hükümet başkanı olarak görev yapacak. Bu rotasyon koalisyon anlaşmasında yer almıştı.

Netanyahu geri mi dönüyor?

Yolsuzluktan hakkında iddianame hazırlanan eski Başbakan Benyamin Netanyahu yeni seçimlerde tekrar hükümetin başına geçmeyi umuyor. Kamuoyu anketlerine göre Netanyahu'nun partisi Likud tekrar sandıktan en güçlü parti olarak çıkabilir.

Ancak anketler erken seçimin mutlak kazanının tek bir parti olacağına işaret etmiyor. Yani erken seçimler ülkenin yine aylar sürecek bir siyasi belirsizlik süreciyle karşı karşıya kalacağı anlamına gelebilir.

Bu arada 50 yaşındaki Bennett siyasete veda ettiğini açıkladı, ancak bir neden göstermedi.

dpa, rtr / SSB, JD

 

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