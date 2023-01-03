İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Harem-i Şerif'e gitti

İsrail'in aşırı sağcı yeni Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir Filistinli grupların tepkilerine rağmen Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Harem-i Şerif'e gitti.

Ben-Gvir, Yahudilerin Tapınak Tepesi olarak adlandırdığı bölgeyi ziyareti ile ilgili olarak "Hükümetimiz Hamas'ın uyarılarını dikkate almayacak" değerlendirmesini yaptı. Tapınak Tepesi'nin "İsrail halkı için en önemli yer" olduğunu belirten Ben-Gvir, "Müslümanlar ve Hristiyanlara hareket özgürlüğünü sağlıyoruz, Yahudiler de Tapınak Tepesi'ne gidecekler" şeklinde konuştu. Ben-Gvir, bu konuda uyarıda bulunanlara karşı izlenecek tutumun "demir yumrukla" olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yahudiler Tapınak Tepesi'ni kutsal bir yer olarak kabul ediyor. Müslümanlar için de Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölge kutsal sayılıyor. Filistinlilerin kontrolü altındaki Harem-i Şerif'te güvenliği İsrail polis sağlıyor. Filistinlilerle varılan uzlaşma uyarınca, provokasyonlardan kaçınmak için Yahudilerin ve diğer dinlere mensup olanların bölgede ibadet etmesine izin verilmiyor. Ancak, Yahudilerin bölgeyi belirli zamanlarda ziyaret etmesi mümkün.

İbadet yasağına rağmen, bazı milliyetçi İsraillilerin kasten ibadet yasağını ihlal ettiği biliniyor. Ben-Gvir, varılan bu uzlaşmayı "ırkçı" olarak nitelendirerek, Yahudilerin ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle eleştiriyor.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin de lideri olan Ben-Gvir, Netanyahu hükümetinde bakan olarak yer almadan önce parlamenter olarak defalarca bölgeyi ziyaret etmişti. Ben-Gvir bakan olarak da Harem-i Şerif'e gideceğini duyurmuştu.

Filistinliler tepki gösterdi

Ben-Gvir'in Harem-i Şerif'e gitmesine Filistinli grupların yanı sıra İsrail'den de tepki geldi.

Filistinliler "baskın" olarak tanımladığı bu ziyarete tepki gösterdi. Filistin bölgelerinin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Aşırılık yanlısı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınının" kınandığı belirtildi. Açıklamada, bunun "Gerginliği tehlikeli bir şekilde tırmandıracak görülmemiş bir provokasyon" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Gazze Şeridi'nde iktidarı elinde tutan Hamas da, Ben-Gvir'in ziyareti öncesinde gerginliğin tırmanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Eski Başbakan Lapid'den uyarı

Eski Başbakan Yair Lapid, Ben-Gvir'in Harem-i Şerif'i ziyaret edeceğini duyurmasının ardından, bu ziyaretin şiddete yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bunu "insan hayatını tehlikeye atacak ve insan hayatına mal olacak şiddete yol açacak bir provokasyon" olarak değerlendirdi.

2000 yılında İsrail'de dönemin muhalefet lideri Ariel Şaron'un Tapınak Dağı'nı ziyaret etmesi sonrasında İkinci İntifada başlamış, İsrail ve Filistinliler arasındaki şiddet olayları 2005'e kadar sürmüştü.

DW, dpa, AFP, rtr/JD, BÖ