İsrail saldırısında 7 yardım çalışanı hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 7 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti. Ölenler arasında Avusturalya, İngiltere, İrlanda ve Polonya vatandaşları da var.

Uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (Dünya Merkez Mutfağı - WCK) İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 7 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenler arasında Avustralya, İngiltere ve Polonya vatandaşlarının olduğu açıklandı. Filistinlilerin, hem ABD hem Kanada vatandaşı olan bir çalışanın da bulunduğu konvoyun, üzerinde WCK logosu bulunan iki zırhlı araçla seyir halindeyken vurulduğu belirtildi.

Konvoyun hareketinin İsrail ordusuyla önceden koordine edildiği kaydedildi. Gazze'ye deniz yoluyla getirilen 100 ton insani gıda yardımını Deyr El Belah'taki depoya indirilmesinden sonra, konvoyun depodan ayrılmasının ardından vurulduğu ifade edildi.

World Central Kitchen: Saldırı affedilemez

World Central Kitchen Başkanı Erin Gore "Bu saldırı sadece WCK'ya değil, gıdanın bir savaş silahı olarak kullanıldığı en korkunç durumlarda ortaya çıkan insani örgütlere yönelik bir saldırıdır" dedi. Gore saldırıyı "affedilemez" olarak niteledi.

2010 yılında deprem sonrası Haiti'ye aşçı ve gıda göndererek WCK'yı kuran, ünlülerin aşçısı Jose Andres de çok üzgün olduğunu söyledi. "İsrail hükümeti ayrım gözetmeyen bu öldürmeleri durmalı" diyen Andres "İnsani yardımı kısıtlamayı bırakmalı, sivilleri ve insani yardım çalışanlarını öldürmeyi ve gıdayı bir silah olarak kullanmayı durdurmalı. Artık masum hayatlar kaybolmasın. Barış ortak insanlığımızla başlar. Şimdi başlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

WCK ihtiyaç sahibi insanlara gıda temin ediyor ve yemek hazırlıyor. Kuruluşun geçen ay yaptığı açıklamaya göre WCK Gazze'de 175 günlük süre içinde 42 milyon yemek servis etti. WCK Gazze'ye ilk gemi yoluyla nakliyatı Kıbrıs'tan açılan deniz koridoru yoluyla Mart ayında yapmıştı. WCK'nın bu hafta içinde deniz yoluyla yaptığı yardımda 332 ton gıda malzemesi bölgeye ulaştırılmıştı.

İsrail ordusu olayla ilgili kapsamlı bir araştırma yürütüldüğünü açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "İsrail Savunma Kuvvetleri insani yardımın güvenli bir şekilde teslim edilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir ve Gazze halkına gıda ve insani yardım sağlamak için hayati çaba gösteren WCK ile yakın olarak çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de gıda yardımlarını almaya çalışan Filistinliler Fotoğraf: Mahmoud Issa/REUTERS

Beyaz Saray'dan açıklama

Avusturalya Başbakanı Anthony Albanese 44 yaşındaki yardım çalışanı Lalzawmi "Zom" Frankcom'un saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı. Hükümetten yapılan açıklamada İsrail ile sorumlulardan hesap sorulması için temasa geçildiği belirtildi. Albanese basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bu hiç olmaması gereken, tamamen kabul edilemez bir insani trajedidir ve Avusturalya tam ve düzgün bir hesap verilmesinin peşini bırakmayacak" dedi.

İsrail'in saldırısıyla ilgili Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "WCK yardım çalışanlarını öldüren saldırı nedeniyle yüreğimiz buruk ve derinden üzüntülüyüz. İnsani yardım çalışanları, umutsuzca ihtiyaç duyulan yardımlarını ulaştırırken korunmalıdır ve İsrail'den yaşananları süratle araştırmasını istiyoruz" dedi.

Reuters / EC, JD

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