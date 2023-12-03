İsrail'den Han Yunus'taki sivillere kenti boşaltma çağrısı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde daha fazla bölgenin tahliye edilmesi talimatı verdi. Operasyonlarını güneye kaydıran İsrail ordusu Hamas liderlerinin bu bölgede saklandığını öne sürüyor.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece, İsrail'in operasyonlarının odak noktası olan kuzey bölgelerinin yanı sıra Han Yunus çevresi ve Refah kentinde şiddetli bombardımanların olduğu belirtildi. İsrail ordusu, savaş uçaklarının ve helikopterlerinin "Gazze Şeridi'nde tünel, silah deposu ve komuta merkezlerinin de içinde olduğu terör örgütü hedeflerini" vurduğunu ve beş Hamas militanının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin Cuma günü sona ermesiyle çatışmalar yeniden başlamış, gerilimin tırmanması bir diğer ateşkes ihtimaline ilişkin umutların azalmasına neden olmuştu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, "hedeflerine ulaşana kadar savaşmaya devam edeceklerinin" bir kez daha altını çizmiş, bu hedeflere ulaşmanın "kara operasyonu olmadan mümkün olmadığını" belirtmişti.

"Han Yunus'tan ayrılın" talimatı

Netanyahu'nun bu açıklamasının ardından Pazar günü İsrail ordusu, Han Yunus ve çevresi için tahliye talimatının çerçevesini genişleterek, sivillerin kendi güvenlikleri için en beş bölgeyi daha terk etmelerini istedi. Bölge sakinleri, ordunun güneydeki Refah'a ya da güneybatıdaki kıyı şeridine gitmeleri talimatı içeren broşürler dağıttığını bildirdi. Broşürlerde, "Han Yunus kenti tehlikeli bir çatışma bölgesidir" denildiği ifade edildi.

Nüfusun üçte biri yerinden edildi

Birleşmiş Milletler gözlemcileri son tahliye çağrısından önce yayımladıkları bir raporda, yaşadıkları bölgeden ayrılmaları istenenlerin Gazze nüfusunun üçte birini oluşturduğunu belirtti. Raporda, söz konusu bölgede savaştan önce 800 bin kişinin yaşadığına dikkat çekildi. Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip bölgelerinden olan Gazze Şeridi'ndeki 2 milyon 300 binlik nüfusun çoğunluğu İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından sivillerin kuzeyi terk etmeleri talimatıyla güneye gitmişti.

ABD de çatışmaların yeniden başlamasından önce müttefiki İsrail'i Filistinlilerin kitlesel olarak yerlerinden edilmeleri konusunda uyarmıştı.

İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından başlattığı operasyonlarda Hamas kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AP/SÖ,JD

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