Al Jazeera: Muhabirimiz Ebu Akile'yi İsrail güçleri öldürdü

İsrail askerlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin sığınmacı kampına yaptığı operasyonda, Al Jazeera'nın deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile hayatını kaybetti. Operasyonda Kudüs merkezli Al Quds gazetesine bağlı çalışan Ali Samudi'nin de yaralandığı öğrenildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Ebu Akile'nin ölümüne başına isabet eden merminin neden olduğunu duyurdu.

Şirin Ebu Akile Al Jazeera'nın Arapça servisi için 2000 yılından bu yana Filistin bölgelerinde muhabirlik yapıyordu.

Fotoğraf: Mohamad Torokman/REUTERS

Al Jazeera: İsrail askerlerine ateş açılmadı

Al Jazeera, 51 yaşındaki Ebu Akile'nin haber yapmak için olay yerinde olduğunu ve üzerinde basın mensubu olduğunu gösteren yelek bulunduğunu açıkladı. Al Jazeera'nın Ramallah'taki büro şefi Valid El Ömeri de İsrail tarafının ileri sürdüğü gibi operasyon sırasında askerlere ateş açılmadığını söyledi.

Katar merkezli medya kuruluşundan yapılan açıklamada "İsrail işgal güçleri uluslararası hukuku ve normları ihlal ederek Al Jazeera'nın Filistin'deki muhabirini soğukkanlılıkla öldürmüştür" denildi. Uluslararası toplumdan gazeteciyi "kasıtlı olarak hedef aldığı ve öldürdüğü" için İsrail güçlerinden hesap sorması istendi. Filistin Özerk Yönetimi Mahmud Abbas da Ebu Akile'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA/picture alliance

İsrail ordusu ne dedi?

İsrail Ordusu'ndan Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Cenin Sığınmacı Kampı'na "terör şüphelilerini gözaltına almak için" bir operasyon düzenlendiği ve operasyonda Filistinli silahlı kişilerin askerlere ateş açtığı ileri sürüldü. Açıklamada "İsrail Savunma Kuvvetleri olayı incelemekte ve gazetecilerin Filistinli silahlı kişilerce öldürülmüş olma ihtimalini incelemektedir" denildi. İsrail Dışişleri bakanlığı da Al Jazeera muhabirinin ölümünden dolayı üzüntü içinde olduklarını duyurarak Filistin Özerk Yönetimi'ne ortak soruşturma önerisinde bulundu.

AP, AFP / EC, HT