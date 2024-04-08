İsrail ordusunda Refah operasyonu hazırlığı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan kısmen çekilmesinin ardından gözler Refah'a çevrildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'deki savaşın sürdüğüne vurgu yaparak Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin abluka altındaki bölgede saklanmaya devam ettiğini ve onlara "er ya da geç ulaşacaklarını" söyledi.

Savunma Bakanı Joav Gallant da, Han Yunus'taki Hamas yapılarının yok edildiğini ve ordunun "Refah dahil gelecekteki görevlere hazırlık için Han Yunus'tan çekildiğini" belirtti. Galant, "Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki kontrolünün ve İsrail'e yönelik tehditlerinin sona erdiği zamanların geleceğini" söyledi.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Han Yunus'tan çekilmenin Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda Kahire'de süren, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerle ilgili olabileceğini bildirdi. Anlaşmaya varılması durumunda ateşkes süresince Refah'a operasyonun gündemde olmayacağını belirten gazete, uzlaşmaya varılamaması durumunda da operasyonun başlamasının zaman alacağını yazdı. Channel 13 televizyon kanalı da İsrail'in bir hafta içinde Refah'ı tahliye etmeye başlamayı planladığını ve sürecin aylar sürebileceğini bildirdi.

Netanyahu'nun zaman kazanma taktiği mi?

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılması için Refah'a bir kara harekâtının zorunlu olduğunu defalarca tekrarlamış, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerden gelen uyarılara rağmen bu pozisyonundan vazgeçmemişti. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasıyla başlayan savaşta İsrail ordusu operasyonlarını kuzeyden başlatmış ve bu bölgelerdeki halka kendilerini güvenliğe almaları için güneye gitmeleri çağrısı yapmıştı. Ancak operasyonların güneye genişletilmesiyle İsrail'in güvenli ilan ettiği bölgelere de saldırılması İsrail ordusunun sivillerin güvenliğini hiçe saydığı eleştirilerini beraberinde getirmişti. İsrail'in kara harekâtı düzenlemeyi planladığı Mısır sınırındaki Refah'ta çatışmalardan kaçan bir milyonun üstünde Filistinli bulunuyor.

Tel Aviv'de düzenlenen hükümet karşıtı bir protesto gösterisi Fotoğraf: Jack Guez/AFP/Getty Images

Küçük bir alanda yoğun nüfusun bulunduğu Refah'a bir kara operasyonu daha da fazla sivilin ölmesi tehlikesini beraberinde getiriyor. ABD Başkanı Joe Biden, siviller tahliye edilmeden Refah'a bir kara operasyonu başlatılmasını "kırmızı çizgi" ilan etmiş, uluslararası yardım kuruluşları da Refah'a sığınan ve zaten çok zor koşullarda yaşayan Filistinliler için bir operasyonun felaket anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu. İsrail ise uyarılar karşısında Refah'taki halk için kuzeyde "insanî adacıklar" oluşturacağını açıklamıştı. Ancak Haaretz gazetesine göre henüz bu yönde bir hazırlık yok. Bir operasyonun önümüzdeki haftalar, hatta aylar için düşünülmemesi olasılığını da gündeme getiren gazete, Refah'a kara operasyonu söyleminin ülke içi ve dışında baskı altında olan Başbakan Netanyahu'ya zaman kazandırmayı amaçlıyor olabileceğini yazdı.

Washington merkezli Axios haber portalı da savaş ne kadar uzun sürerse Netanyahu'nun koltuğunda kalma şansının da artacağını belirterek "Savaş ne kadar sürerse Netanyahu'yu koltuğundan edebilecek erken seçim olasılığı da o kadar azalacaktır. Ve ne kadar zaman geçerse Netanyahu'nun siyasi olarak kendini toparlama şansı da artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Bu arada İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı protestolar devam ediyor. Kudüs'te Pazar akşamı, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki rehinelerin İsrail'e getirilmesi için düzenlenen gösterilere, organizatörlerin verilerine göre yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Cumartesi günü de Tel Aviv ve diğer kentlerde on binlerce kişi hükümeti protesto gösterilerine katılmıştı. Netanyahu hükümeti, rehinelerin serbest kalması için yeterli çabayı göstermemek ve kendi siyasi kariyerini rehinelerin üstünde tutmakla eleştiriliyor.

Hamas'ın İsrail topraklarına 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin 200 İsrailli öldürülmüş ve 250 kişi rehin alınarak Gazze Şeridi'ne kaçırılmıştı. Önceki kısa süreli ateşkes ve takas anlaşmalarında serbest bırakılanlar ve bombardımanlarda ölenler çıkarıldığında Hamas'ın elinde halen yaklaşık 100 İsraillinin bulunduğu tahmin ediliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk 33 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

dpa,AP/BK,BÖ

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