İsrail ordusu Lübnan'a olası operasyonu onayladı

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah milisleri arasındaki gerilimin düşürülmesi için ABD'nin çabaları devam ederken, İsrail ordusundan ülkenin kuzeyindeki çatışmaların artmasına yol açacak bir hamle geldi. İsrail ordusundan dün akşam yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi yapan üst düzey komutanların Lübnan'a askeri bir operasyonu onayladığı ve askeri birliklerin göreve hazır hale getirildiği bildirildi.

Ordunun açıklaması öncesinde ise İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz İran yanlısı Şii Hizbullah milislerini "topyekûn bir savaş" ile yok etme tehdidinde bulundu. Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirme yönünde bir karar vermeye yaklaştık. Topyekûn bir savaş ile Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ciddi bir şekilde etkilenecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in açıklamaları, İsrail'in Hayfa kentindeki önemli askeri tesisler ile enerji altyapısının yer aldığı insansız hava aracı ile çekilmiş video görüntülerini Hizbullah'ın yayımlamasının ardından geldi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, gerekirse İsrail ordusunun Lübnan'da yoğun bir göreve hazır olduğunu vurgulamıştı.

ABD'den arabuluculuk girişimi

ABD ise İsrail ile Hizbullah arasında tansiyonun düşürülmesi için arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Dün Lübnan'da İsrail ile Hizbullah milisleri arasında ateşkes sağlanması hedefiyle temaslarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein, taraflara gerilimin tırmandırılmaması çağrısı yaptı.

ABD ve AB'nin terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı sonrasında savaşında başlamasından bu yana İsrail ile Lübnan sınırında da gerginlik yaşanıyor. İsrail'e füze ve roket saldırıları düzenleyen Hizbullah ile İsrail askerleri arasında da çatışmalar yaşanıyor. İran destekli Şii Hizbullah milisleri, Hamas'ı destekliyor.

AFP, dpa/JD, TY

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