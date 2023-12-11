İsrail ordusu Gazze'de 22 binden fazla noktayı hedef aldı

İsrail ordusu, Hamas'a yönelik operasyonların başlamasından bu yana Gazze'de 22 binden fazla noktanın hedef alındığını duyurdu. Başbakan Netanyahu, Hamas'a silah bırakma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu pazar akşamı yaptığı açıklamada, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından başlatılan Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarda 22 binden fazla noktanın hedef alındığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri iletişim merkezleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir tünelin de aralarında olduğu 250'den fazla noktanın hedef alındığı belirtildi. İsrail ordusu, Hamas'ın kuzey birliklerine görevli iki üst düzey yetkilinin de öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun paylaştığı bilgilere göre, savaşın başlamasından bu yana 98 İsrailli asker hayatını kaybetti, 600 asker de yaralandı. İsrail, savaşta "7 bin terörist öldürüldüğünü" duyurdu.

Netanyahu: Silahları bırakın

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, pazar akşamı yayınladığı görüntülü mesajında Hamas'a "silahları bırakma" çağrısı yaptı. Netanyahu, "Son günlerde onlarca Hamas teröristi ordumuza teslim oldu" dedi. Savaşın süreceği mesajı veren İsrail Başbakanı, "Ancak bu Hamas'ın sonunun başlangıcı" şeklinde konuştu. Netanyahu, "Hamas teröristlerine şunu söylüyorum: Artık bitti! Yahya Sinvar (Hamas'ın Gazze'deki lideri) için ölmeyin. Teslim olun!" ifadelerini kullandı.

İsrail Gazze'de kara operasyonu başlatmıştı Fotoğraf: Leo Correa/AP Photo/picture alliance

Hamas'tan gözdağı

Hamas ise İsrail tarafının ortaya attığı tüm iddiaları geri çeviriyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail birliklerine karşı mücadelenin süreceğini açıkladı. Ubeyde, İsrailli askerlerin tüm girişimlerine karşın "direnişi kırmayı" başaramadığını söyledi.

Ubeyde pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'e gözdağı veren Ubeyde Hamas'ın şartlarının yerine getirilmemesi durumunda hiçbir rehinenin "Gazze Şeridi'nden canlı çıkamayacağını" söyledi. Hamas Kasım ayı sonunda yaptığı açıklamada, 7 Ekim'de rehin alınan İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında İsrail cezaevlerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Katar'ın arabuluculuk yaptığı ateşkes sonrası Hamas elindeki 105 rehineyi serbest bırakmış, İsrail de bunun karşılığında 240 Filistinli esirin salıverildiğini duyurmuştu. İsrail'in açıklamasına göre, Hamas'ın elinde 137 rehine daha bulunuyor. Ateşkes 1 Aralık'ta sona ermişti.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın verilerine göre, İsrail'in kara operasyonu ile genişlettiği operasyonlarında şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 18 bin dolayında kişi hayatını kaybetti, 49 bin 200 kişi yaralandı.

dpa,AFP/BÖ,JD

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